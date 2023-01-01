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Яка ситуація зі світлом в Україні після нових ударів: відповідь "Укренерго"

Фото: ситуація в енергосистемі контрольована попри російські атаки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ситуація в енергосистемі України попри обстріли РФ залишаться контрольованою. Аварійні відключення не застосовувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укренерго".

"Минула доба була складною для енергетиків. Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі - залишити українців на Новий рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами.

"Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!" - закликають в компанії.

Нагадаємо, як раніше пояснили в "Укренерго", російські атаки на енергосистему Україну теоретично можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність досить низька.

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