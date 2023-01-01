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Какая ситуация со светом в Украине после новых ударов: ответ "Укрэнерго"

Фото: ситуация в энергосистеме контролируемая, несмотря на российские атаки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на обстрелы РФ, остается контролируемой. Аварийные отключения не применялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

"Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели - оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13 массированной атаке дронами.

"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономить электроэнергию!" - призывают в компании.

Напомним, как ранее объяснили в "Укрэнерго", российские атаки на энергосистему Украины теоретически могут вызвать блекаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая.

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УкрэнергоенергетикиЭлектроэнергияВойна России против Украиныракетный удар