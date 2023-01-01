ua ru
Нд, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи загрожує Україні тотальний блекаут: прогноз "Укренерго"

Новость на русском →
Україна, Неділя 01 січня 2023 09:38
Чи загрожує Україні тотальний блекаут: прогноз "Укренерго" Фото:голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (facebook com vladimir kudrytskyi)
Автор: Наталія Юрченко

Російські атаки на енергосистему Україну теоретично можуть спричинити блекаут. Проте на практиці така ймовірність досить низька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність", - заявив Кудрицький.

За його словами, енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак ворога. Кудрицький вважає, що "російська воєнщина на полі бої з української енергосистемою" мало що може продемонструвати.

"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", - додав він.

Нагадаємо, після чергової ракетної атаки 31 січня у низці областей України ввели екстрені відключення світла, щоб уникнути аварій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго блекаут відключеня світла Електроенергія
NEWS
Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення
Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок