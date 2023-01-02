Яка ситуація зі світлом у Київській області: відповідь голови ОВА

Фото: яка ситуація зі світлом у Київській області (Getty Images)

Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією. В регіоні не вводили екстрені та планові відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби в ефірі телемарафону.

"Буквально 10 хвилин закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас зараз є повністю енергозабезпечення Київської області, у нас немає екстрених і планових відключень, тобто люди постійно знаходяться з електроенергію", - пояснив Кулеба.