Какая ситуация со светом в Киевской области: ответ главы ОВА

Киевская область полностью обеспечивается электроэнергией. В регионе не вводились экстренные и плановые отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы в эфире телемарафона .

"Буквально 10 минут закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас сейчас есть полностью энергообеспечение Киевской области, у нас нет экстренных и плановых отключений, то есть люди постоянно находятся с электроэнергией", - пояснил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что жителей Киевской области попросили экономно использовать электроэнергию. Это было необходимо, чтобы не вводить экстренные отключения света.

Также в Украине сегодня 2 января в семи областях Украины отменили отключение света.

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