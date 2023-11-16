UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яка ситуація зі скарлатиною у Києві та чи є спалах: відповідь МОЗ

Ілюстративне фото: у МОЗ роз'яснили ситуацію із захворюванням на скарлатину в Києві (freepik com)
Автор: Володимир Костирін

У Києві нещодавно фіксувалися поодинокі випадки скарлатини у школах, а загалом з початку поточного року у столиці було зареєстровано кілька сотень випадків захворювання. При цьому динаміка на сьогодні, 16 листопада, не вказує на спалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Захворювання на скарлатину в Києві та протиепідеміологічні заходи

У відомстві зазначили, що лише за 10 місяців 2023 року в Києві було зареєстровано 375 випадків захворювання на скарлатину.

"З них 372 випадки - серед дітей до 17 років. Найбільше серед дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади", - розповіли медики.

Так, поодинокі випадки фіксувалися у різних групах та класах, і вони характерні серед захворювань, які щорічно реєструють в Україні.

У МОЗ розповіли про посилення протиепідемічних заходів у школах.

Фахівці столичного ЦКПХ провели епідрозслідування випадків. Зокрема, був огляд кола контактних осіб та пройшло інформування навчальних закладів про протиепідемічні заходи.

"Наразі динаміка захворювання не вказує на спалах. Наприклад, у 2019 році у столиці було зафіксовано 1996 випадків скарлатини. У 2020 році - 656 випадків. У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку.", - пояснюють у МОЗ.

Як заражаються і які симптоми скарлатини

Скарлатина є гострим інфекційним захворюванням, яке проявляється ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом. Шлях інфікування - повітряно-краплинний. Зокрема, під час кашлю, чхання та навіть розмови хворого.

Найчастіше хвороба починається раптово:

  • розвивається ангіна,
  • язик спочатку "біліє" і до 4-го дня захворювання стає яскраво-червоним,
  • на шкірі хворого виникає характерна висипка (дрібні яскраво-рожеві або червоні цятки, які часто сверблять.).

Який перебіг хвороби

Захворювання може мати легкий, середній або тяжкий перебіг.

  • За легкої форми симптоми інтоксикації організму слабо виражені, блювота відсутня, ангіна.
  • У разі важкої форми початок хвороби супроводжує висока температура, блювота, інколи діарея. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми, пояснюють у МОЗ.

Хто в зоні ризику і чи можна вберегтися

На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1-9 років. Також зазначається, що щеплення проти скарлатини немає, але після того, як людина перехворіє, виробляється імунітет.

"Профілактика поширення хвороби полягає у ранньому виявленні та ізоляції хворого. Пацієнтам, хворим на скарлатину, призначають курс антибіотиків. Якщо антибіотик не призначався, ізоляція має тривати протягом 21 дня", - кажуть у МОЗ.

Раніше повідомлялося, що у Києві деякі школи перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин через спалах скарлатини серед учнів.

Нагадаємо також, перед цим у МОЗ заявили про можливе повернення масових карантинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМінстерство охорони здоров'я України