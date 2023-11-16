Какая ситуация со скарлатиной в Киеве и есть ли вспышка: ответ Минздрава

Заболевания скарлатиной в Киеве и противоэпидемиологические меры

В ведомстве отметили, что всего за 10 месяцев 2023 года в Киеве было зарегистрировано 375 случаев заболевания скарлатиной.

"Из них 372 случая - среди детей до 17 лет. Больше всего среди детей, которые посещают дошкольные и общеобразовательные учебные заведения", - рассказали медики.

Так, единичные случаи фиксировались в разных группах и классах, и они характерны среди заболеваний, которые ежегодно регистрируют в Украине.

В Минздраве рассказали об усилении противоэпидемических мероприятий в школах.

Специалисты столичного ЦКПХ провели эпидрасследование случаев. В частности, был осмотр круга контактных лиц и прошло информирование учебных заведений о противоэпидемических мероприятиях.

"Пока динамика заболевания не указывает на вспышку. К примеру, в 2019 году в столице было зафиксировано 1996 случаев скарлатины. В 2020 году - 656 случаев. В странах с умеренно холодным и влажным климатом, как в Украине, случаи заболевания в основном регистрируют осенью и зимой", - объясняют в Минздраве.

Как заражаются и какие симптомы скарлатины

Скарлатина является острым инфекционным заболеванием, которое проявляется поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью. Путь инфицирования - воздушно-капельный. В частности, во время кашля, чихания и даже разговора больного.

В большинстве случаев болезнь начинается внезапно:

развивается ангина,

язык сначала "белеет" и к 4-му дню заболевание становится алым,

на коже больного возникает характерная сыпь (мелкие ярко-розовые или красные пятнышки, которые часто чешутся).

Как проходит болезнь

Заболевание может иметь легкое, среднее или тяжелое течение.

При легкой форме симптомы интоксикации организма слабо выражены, рвота отсутствует, ангина.

При тяжелой форме начало болезни сопровождает высокая температура, рвота, иногда диарея. Возможны головокружение, отек мозга и даже развитие комы, объясняют в Минздраве.

Кто в зоне риска и можно ли уберечься

Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте 1–9 лет, рассказали медики Также отмечается, что прививки против скарлатины нет, но после того как человек переболеет, вырабатывается иммунитет.

"Профилактика распространения заболевания заключается в раннем выявлении и изоляции больного. Пациентам, больным скарлатиной, назначают курс антибиотиков. Если антибиотик не назначался, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня", - говорят в Минздраве.