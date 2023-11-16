Какая ситуация со скарлатиной в Киеве и есть ли вспышка: ответ Минздрава

В Киеве недавно фиксировались единичные случаи скарлатины в школах, а всего с начала текущего года в столице было зарегистрировано несколько сотен случаев заболевания. При этом динамика по состоянию на сегодня, 16 ноября, не указывает на вспышку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).
В ведомстве отметили, что всего за 10 месяцев 2023 года в Киеве было зарегистрировано 375 случаев заболевания скарлатиной.
"Из них 372 случая - среди детей до 17 лет. Больше всего среди детей, которые посещают дошкольные и общеобразовательные учебные заведения", - рассказали медики.
Так, единичные случаи фиксировались в разных группах и классах, и они характерны среди заболеваний, которые ежегодно регистрируют в Украине.
В Минздраве рассказали об усилении противоэпидемических мероприятий в школах.
Специалисты столичного ЦКПХ провели эпидрасследование случаев. В частности, был осмотр круга контактных лиц и прошло информирование учебных заведений о противоэпидемических мероприятиях.
"Пока динамика заболевания не указывает на вспышку. К примеру, в 2019 году в столице было зафиксировано 1996 случаев скарлатины. В 2020 году - 656 случаев. В странах с умеренно холодным и влажным климатом, как в Украине, случаи заболевания в основном регистрируют осенью и зимой", - объясняют в Минздраве.
Скарлатина является острым инфекционным заболеванием, которое проявляется поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью. Путь инфицирования - воздушно-капельный. В частности, во время кашля, чихания и даже разговора больного.
В большинстве случаев болезнь начинается внезапно:
Заболевание может иметь легкое, среднее или тяжелое течение.
Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте 1–9 лет, рассказали медики Также отмечается, что прививки против скарлатины нет, но после того как человек переболеет, вырабатывается иммунитет.
"Профилактика распространения заболевания заключается в раннем выявлении и изоляции больного. Пациентам, больным скарлатиной, назначают курс антибиотиков. Если антибиотик не назначался, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня", - говорят в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Киеве некоторые школы перешли на дистанционное обучение или объявили карантин из-за вспышки скарлатины среди учеников.
Напомним также, перед этим в Минздраве заявили о возможном возвращении массовых карантинов.
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