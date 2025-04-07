Яка ситуація у Курській області: оновлена карта Генштабу 7 квітня

За даними ранкового зведення Генштабу, на Курському напрямку за добу ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 - із реактивних систем залпового вогню.

Також завдано 16 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 27 керованих авіабомб.

Фото: карта боїв станом на ранок 7 квітня

Водночас, оцінюючи попередню карту боїв від Генштабу, опубліковану 6 квітня, можна побачити, що ЗСУ мали певні просування в районі Гуєво.

Фото: карта боїв станом на ранок 6 квітня

Варто зауважити, що за даними сервісу DeepState, площа буферної зони у Курській області станом на 7 квітня становить 63,18 квадратних кілометрів. Це при тому, що наприкінці березня Сили оборони контролювали зону площею близько 100 квадратних кілометрів.



Ситуація в Курській області

Вже близько 8 місяців триває операція ЗСУ у Курській області. За цей час українські війська взяли під контроль близько сотні населених пунктів регіону. Мета операція - було відтягування російських сил з інших напрямків фронту, та запобігання повторного наступу Росії на східні та північні області України.

На початку лютого Генштаб повідомляв, що за пів року Курської операції Росія втратила вже 40 тисяч солдатів. Окрім цього Росія долучила солдатів КНДР до боїв у Курській області.

Вже у березні у мережі почала ширитись інформація про те, що українські військові нібито перебувають в оточенні, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.

Днями Зеленський заявив, що Російська Федерація хоче витіснити українських військових з території Курської області. Там наразі ЗСУ стримують 64 тисячі окупантів.

"Вони хочуть нас повністю витиснути з Курської області, але всі знову розуміють і підтверджують, що ми знаходимось там. Ніякого оточення немає, ми знаходимось у Курській області. І не тільки у Курській області є наша присутність", - сказав президент.