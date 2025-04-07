Какая ситуация в Курской области: обновленная карта Генштаба 7 апреля

Активные боевые действия продолжаются в Курской области. За последние сутки украинские военные отбили 35 атак врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным утренней сводки Генштаба, на Курском направлении за сутки враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 - из реактивных систем залпового огня.
Также нанесено 16 авиационных ударов, во время которых было сброшено 27 управляемых авиабомб.
В то же время, оценивая предварительную карту боев от Генштаба, опубликованную 6 апреля, можно увидеть, что ВСУ имели определенные продвижения в районе Гуево.
Стоит заметить, что по данным сервиса DeepState, площадь буферной зоны в Курской области по состоянию на 7 апреля составляет 63,18 квадратных километров. Это при том, что в конце марта Силы обороны контролировали зону площадью около 100 квадратных километров.
Уже около 8 месяцев продолжается операция ВСУ в Курской области. За это время украинские войска взяли под контроль около сотни населенных пунктов региона. Цель операции - было оттягивание российских сил с других направлений фронта, и предотвращение повторного наступления России на восточные и северные области Украины.
В начале февраля Генштаб сообщал, что за полгода Курской операции Россия потеряла уже 40 тысяч солдат. Кроме этого Россия привлекла солдат КНДР к боям в Курской области.
Уже в марте в сети начала распространяться информация о том, что украинские военные якобы находятся в окружении, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.
На днях Зеленский заявил, что Российская Федерация хочет вытеснить украинских военных с территории Курской области. Там сейчас ВСУ сдерживают 64 тысячи оккупантов.
"Они хотят нас полностью вытеснить из Курской области, но все снова понимают и подтверждают, что мы находимся там. Никакого окружения нет, мы находимся в Курской области. И не только в Курской области есть наше присутствие", - сказал президент.
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