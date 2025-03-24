Яка ситуація у Курській області: карти боїв на 24 березня

Згідно зі зведенням Генштабу, ворог завдав 12 авіаударів проти наших бійців у Курській області. Загалом було скинуто 14 керованих авіаційних бомб й здійснено 292 обстріли, з яких п'ять - із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Українські бійці зупинили 17 штурмових дій росіян.

Фото: карта боїв станом на ранок 23 березня

Порівнюючи карту за ранок 23 березня й сьогоднішню, можна помітити, що зона, яку утримують ЗСУ, знову зменшилась.

Згідно з даними сервісу DeepState, площа територій Курської області, які перебувають під контролем українських бійців, станом на вчорашній день, складає 80,7 кв. км. Водночас 64,02 кв. км залишаються невизначеними.

Фото: карта боїв станом на ранок 24 березня

Бої у Курській області

Українські бійці розпочали операцію на території Курської області у серпні 2024-го. Тоді ж військовим вдалось взяти під контроль понад сотню населених пунктів у прикордонних районах країни-терориста Росії й створити там буферну зону. Як пояснювало командування, відповідний крок був превентивним, щоб запобігти наступу ворога на півночі України.

У березні поточного року ситуація у Курській області ускладнилась. Тоді ж ворог заявив про нібито оточення українських воїнів.

Детальніше про ситуацію в регіоні - читайте в матеріалі РБК-Україна "Путін змінив плани? Чому Росія зупинилась під Покровськом і що відбувається на Курщині".