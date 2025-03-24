UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Яка ситуація у Курській області: карти боїв на 24 березня

Ілюстративне фото: яка ситуація у Курській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 23 березня, зона, яку контролюють Сили оборони України у Курській області, зменшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно зі зведенням Генштабу, ворог завдав 12 авіаударів проти наших бійців у Курській області. Загалом було скинуто 14 керованих авіаційних бомб й здійснено 292 обстріли, з яких п'ять - із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Українські бійці зупинили 17 штурмових дій росіян.  

Фото: карта боїв станом на ранок 23 березня

Порівнюючи карту за ранок 23 березня й сьогоднішню, можна помітити, що зона, яку утримують ЗСУ, знову зменшилась.

Згідно з даними сервісу DeepState, площа територій Курської області, які перебувають під контролем українських бійців, станом на вчорашній день, складає 80,7 кв. км. Водночас 64,02 кв. км залишаються невизначеними. 

Фото: карта боїв станом на ранок 24 березня

Бої у Курській області

Українські бійці розпочали операцію на території Курської області у серпні 2024-го. Тоді ж військовим вдалось взяти під контроль понад сотню населених пунктів у прикордонних районах країни-терориста Росії й створити там буферну зону. Як пояснювало командування, відповідний крок був превентивним, щоб запобігти наступу ворога на півночі України.

У березні поточного року ситуація у Курській області ускладнилась. Тоді ж ворог заявив про нібито оточення українських воїнів.  

Детальніше про ситуацію в регіоні - читайте в матеріалі РБК-Україна "Путін змінив плани? Чому Росія зупинилась під Покровськом і що відбувається на Курщині". 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКурська областьВійна в Україні