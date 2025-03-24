Какая ситуация в Курской области: карты боев на 24 марта

Согласно сводке Генштаба, враг нанес 12 авиаударов против наших бойцов в Курской области. Всего было сброшено 14 управляемых авиационных бомб и осуществлено 292 обстрела, из которых пять - из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Украинские бойцы остановили 17 штурмовых действий россиян.

Фото: карта боев по состоянию на утро 23 марта

Сравнивая карту за утро 23 марта и сегодняшнюю, можно заметить, что зона, которую удерживают ВСУ, снова уменьшилась.

Согласно данным сервиса DeepState, площадь территорий Курской области, которые находятся под контролем украинских бойцов, по состоянию на вчерашний день, составляет 80,7 кв. км. В то же время 64,02 кв. км остаются неопределенными.

Фото: карта боев по состоянию на утро 24 марта

Бои в Курской области

Украинские бойцы начали операцию на территории Курской области в августе 2024-го. Тогда же военным удалось взять под контроль более сотни населенных пунктов в приграничных районах страны-террориста России и создать там буферную зону. Как объясняло командование, соответствующий шаг был превентивным, чтобы предотвратить наступление врага на севере Украины.

В марте текущего года ситуация в Курской области осложнилась. Тогда же враг заявил о якобы окружении украинских воинов.

Подробнее о ситуации в регионе - читайте в материале РБК-Украина "Путин изменил планы? Почему Россия остановилась под Покровском и что происходит на Курщине".