Яка ситуація в Києві зі світлом, водою і теплом після обстрілів: відповідь мера

"Всі системи життєзабезпечення столиці після вчорашніх та нічних обстрілів працюють в штатному режимі. Вода і тепло в киян є", - написав Кличко.

За його словами, переважна більшість споживачів - з енергопостачанням.

"За винятком тих випадків, де зафіксовані аварійні ситуації. Там енергетики працюють над відновлення електрики", - пояснює Кличко.

Нагадаємо, що новорічна ніч у Києві та області була неспокійною. Після обстрілу вдень 31 грудня росіяни завдали по столиці удару і вночі. У двох районах зафіксовано падіння уламків ракети. Також місто було під масованою атакою дронів.

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