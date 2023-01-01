Какая ситуация в Киеве со светом, водой и теплом после обстрелов: ответ мэра

"Все системы жизнеобеспечения столицы после вчерашних и ночных обстрелов работают в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть", - написал Кличко.

По его словам, подавляющее большинство потребителей - с энергоснабжением.

"За исключением тех случаев, где зафиксированы аварийные ситуации. Там энергетики работают над восстановлением электричества", - объясняет Кличко.

Напомним, что новогодняя ночь в Киеве и области была неспокойной. После обстрела днем 31 декабря россияне нанесли по столице удар и ночью. В двух районах зафиксировано падение обломков ракеты. Также город был под массированной атакой дронов.

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