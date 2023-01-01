RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какая ситуация в Киеве со светом, водой и теплом после обстрелов: ответ мэра

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве после вчерашних и ночных обстрелов вода и тепло есть у горожан. Электроэнергия есть у большинства жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

"Все системы жизнеобеспечения столицы после вчерашних и ночных обстрелов работают в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть", - написал Кличко.

По его словам, подавляющее большинство потребителей - с энергоснабжением.

"За исключением тех случаев, где зафиксированы аварийные ситуации. Там энергетики работают над восстановлением электричества", - объясняет Кличко.

Напомним, что новогодняя ночь в Киеве и области была неспокойной. После обстрела днем 31 декабря россияне нанесли по столице удар и ночью. В двух районах зафиксировано падение обломков ракеты. Также город был под массированной атакой дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевдрониенергетикиЭлектроэнергияракетный удар