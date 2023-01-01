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Яка ситуація в Києві зі світлом, водою і теплом після обстрілів: відповідь мера

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Київ, Неділя 01 січня 2023 14:23
Яка ситуація в Києві зі світлом, водою і теплом після обстрілів: відповідь мера Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві після вчорашніх та нічних обстрілів вода та тепло є містян. Електроенергія є у більшості жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

"Всі системи життєзабезпечення столиці після вчорашніх та нічних обстрілів працюють в штатному режимі. Вода і тепло в киян є", - написав Кличко.

За його словами, переважна більшість споживачів - з енергопостачанням.

"За винятком тих випадків, де зафіксовані аварійні ситуації. Там енергетики працюють над відновлення електрики", - пояснює Кличко.

Нагадаємо, що новорічна ніч у Києві та області була неспокійною. Після обстрілу вдень 31 грудня росіяни завдали по столиці удару і вночі. У двох районах зафіксовано падіння уламків ракети. Також місто було під масованою атакою дронів.

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