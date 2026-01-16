Яка ситуація у Києві зі світлом, теплом та транспортом: що кажуть у КМВА

"Станом на зараз відсутні будинки без постійного електропостачання. Хоча така ситуація ще до вчорашнього дня ще була. Всі будинки перебувають у графіках екстрених відключень", - зазначила Поп.

Вона також зазначила, що у майбутньому місто перейде на графіки планових відключень електроенергії, але говорити про терміни поки що зарано.

"Станом на вчора було 287 будинків без централізованого електропостачання. Станом на зараз – це близько 127 будинків, не враховуючи тих, де опалення не подається через аварійні відключення", - додала прес-секретар КМВА.

При цьому вона додала, що найскладніша ситуація зберігається у Голосіївському та Деснянському районах, у інших частинах міста – лише точкові аварії.

"Стосовно транспорту – є проблеми через перепади напруги і через те, що у нас немає повноцінної подачі електроенергії у місті. Такі вимушені кроки застосовуються, тому ще електротранспорт споживає достатньо багато енергії", - додала Поп.

Також прес-секретар зазначила, що найближчим часом, ймовірно, буде збільшено кількість наземних дублюючих маршрутів автобусів. Спочатку їх запустили для визначення попиту, і з часом кількість транспорту на маршрутах збільшать.