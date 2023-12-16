Яка ситуація довкола Куп'янська та чому місто є важливим для росіян: що кажуть в ЗСУ

Російські терористи не відмовились від намірів захопити Куп'янськ Харківської області. Ворог планує використати населений пункт в якості плацдарму для подальшого наступу на захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

Як нагадав Фітьо, активні бойові дії на напрямку розпочались ще на початку жовтня й тривають надалі. Лише за минулу добу було відбито 9 ворожих атак поблизу Синьківки, яку ворог планує захопити для подальшого наступу на Куп'янськ.

Водночас Куп'янськ, за словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ, може стати плацдармом для наступу на захід.

"Крім того, бачимо, що ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів й таким чином намагається компенсувати втрати, які зазнає. Втрати там достатньо серйозні", - розповів Фітьо.

Протягом минулої доби, 15 грудня, ворог:

застосував 2 дрони-камікадзе;

здійснив 258 обстрілів.

Наші військові й надалі зменшують популяцію російських терористів на території України. Зокрема було ліквідовано 258 росіян та знищено 14 одиниць військової техніки ворога, серед яких 3 танки. Позавчора, 14 грудня, ЗСУ знищили 9 танків та 10 БМП.

"Ворог активно використовує для наступу як техніку, так і людський ресурс. Звичайно техніку більше бережуть, а людський ресурс ролі для них не відіграє. Кидають людей на штурми, розвідку боєм, та просто м'ясні штурми, не рахуючи втрати", - додав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил.

Яка ситуація на фронті

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові зберегли позиції на лівому березі Херсонської області після нещодавньої наземної активності Росії у цьому районі. Зокрема, згідно з попередньою інформацією, вони продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області.

Протягом минулої доби, 15 грудня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські військові ліквідували ще 930 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 344 820 одиниць особового складу.

Зокрема наші воїни відбили 13 атак противника на Мар'їнському напрямку та закріплюються на Бахмутському напрямку.