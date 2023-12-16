Какая ситуация вокруг Купянска и почему город важен для россиян: что говорят в ВСУ

Российские террористы не отказались от намерений захватить Купянск Харьковской области. Враг планирует использовать населенный пункт в качестве плацдарма для последующего наступления на запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

Как напомнил Фитьо, активные боевые действия на направлении начались еще в начале октября и продолжаются в дальнейшем. Только за минувшие сутки было отбито 9 вражеских атак вблизи Синьковки, которую враг планирует захватить для дальнейшего наступления на Купянск.

В то же время Купянск, по словам начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск, может стать плацдармом для наступления на запад.

"Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать потери, которые несет. Потери там достаточно серьезные", - рассказал Фитьо.

За прошедшие сутки, 15 декабря, враг:

применил 2 дрона-камикадзе;

совершил 258 обстрелов.

Наши военные и в дальнейшем уменьшают популяцию российских террористов на территории Украины. В частности было ликвидировано 258 россиян и уничтожено 14 единиц военной техники врага, среди которых 3 танка. Позавчера, 14 декабря, ВСУ уничтожили 9 танков и 10 БМП.

"Враг активно использует для наступления как технику, так и человеческий ресурс. Конечно технику больше берегут, а человеческий ресурс роли для них не играет. Бросают людей на штурмы, разведку боем, и просто мясные штурмы, не считая потери", - добавил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил.

Какая ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные сохранили позиции на левом берегу Херсонской области после недавней наземной активности России в этом районе. В частности, согласно предварительной информации, они продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области.

За прошедшие сутки, 15 декабря, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, украинские военные ликвидировали еще 930 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 344 820 единиц личного состава.

В частности наши воины отбили 13 атак противника на Марьинском направлении и закрепляются на Бахмутском направлении.