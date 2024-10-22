Яка мотивація воювати проти України може бути у солдатів КНДР: думка експерта

Вона вважає, що частина солдатів КНДР може бути зацікавлена у війні проти України, оскільки таке завдання поставив перед ними вождь Кім Чен Ин. Вони готові реалізувати такі вимоги диктатора.

"З іншого боку, деякі з північнокорейців можуть побачити можливість для того, щоб тікати з країни. Періодично такі випадки бувають, коли люди тікають з КНДР до Південної Кореї. Але є нюанс, що деякі з тих, хто втік, через якийсь час повертався назад. Тому тут справді все дуже індивідуально", - додала Гриценко.

Вона звернула увагу, що північнокорейський спецназ більш лояльний до режиму в КНДР. Це більш елітний рівень, тому такі воїни вже мають той рівень життя, який вони будуть не готові проміняти на щось інше.

Експерт припустила, що завдання таких солдатів полягає в тому, щоб "приїхати на фронт, подивитися, як усе відбувається, і привезти ці знання до КНДР". Таке завдання більшість військових згодні виконати.

"Не стільки через мотивацію чи віру у спільну мету з РФ, у "священну війну" Росії, це переважно прагматичні люди, солдати, яким поставили наказ, вони його виконують", - вважає Гриценко.