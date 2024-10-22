Яка мотивація воювати проти України може бути у солдатів КНДР: думка експерта

У північнокорейських солдатів, котрі погодилися воювати проти України на боці Росії, різна мотивація. Це індивідуальне питання.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.
Вона вважає, що частина солдатів КНДР може бути зацікавлена у війні проти України, оскільки таке завдання поставив перед ними вождь Кім Чен Ин. Вони готові реалізувати такі вимоги диктатора.
"З іншого боку, деякі з північнокорейців можуть побачити можливість для того, щоб тікати з країни. Періодично такі випадки бувають, коли люди тікають з КНДР до Південної Кореї. Але є нюанс, що деякі з тих, хто втік, через якийсь час повертався назад. Тому тут справді все дуже індивідуально", - додала Гриценко.
Вона звернула увагу, що північнокорейський спецназ більш лояльний до режиму в КНДР. Це більш елітний рівень, тому такі воїни вже мають той рівень життя, який вони будуть не готові проміняти на щось інше.
Експерт припустила, що завдання таких солдатів полягає в тому, щоб "приїхати на фронт, подивитися, як усе відбувається, і привезти ці знання до КНДР". Таке завдання більшість військових згодні виконати.
"Не стільки через мотивацію чи віру у спільну мету з РФ, у "священну війну" Росії, це переважно прагматичні люди, солдати, яким поставили наказ, вони його виконують", - вважає Гриценко.
Нагадаємо, недавно стало відомо, що Північна Корея погодилася посилити Росію у війні проти України своїми солдатами. Їх, за інформацією джерел РБК-Україна, вже готують на кількох полігонах на Далекому Сході.
Про плани Північної Кореї відправити свої війська на війну проти України підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, у листопаді проти України воюватимуть 11 тисяч солдатів КНДР.
На цьому фоні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Заходу жорстко відреагувати та підтримати реалізацію плану перемоги, який нещодавно представив президент Володимир Зеленський.
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