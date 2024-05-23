Яка кількість ядерної зброї є в арсеналі Росії: дані дослідників

Росія наразі має лише 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до комплексу "Іскандер".

За даним дослідників, загалом Військово-космічні сили Росії сумарно під літаки типів Ту-22М3 і МиГ-31К, Су-24М та Су-34 мають 334 ядерні боєзаряди. В це число входять і вільнопадаючі атомні бомби, та "спецБЧ" під різні типи ракет.

Також під свої 52 Ту-95МС росіяни мають загалом 430 ядерних боєзарядів, а під 15 Ту-160 - 156 боєголовок, в обох випадках йдеться про "спецБЧ" під крилаті ракети типів Х-55 та Х-102 (ядерний варіант тої ж Х-101).

Цікаво, що заявлений показник арсеналу нестратегічного ядерного озброєння в розпорядженні ВМФ Росії виглядає значно більшим, аніж навіть для стратегічної авіації - загалом 784 ядерні боєзаряди.

Але в цей показник сумарно включені "спецБЧ" під різні типи торпед, протикорабельних ракет та навіть глибинних бомб. Крилаті ракети "Калібр" в цей перелік не входять, оскільки навіть російські пропагандисти не заявляли про можливу адаптацію цих КРМБ під ядерні боєголовки.

Окрім того, автори Bulletin of the Atomic Scientists в окремі рядки вивели показник в чотири ядерні боєголовки під береговий комплекс "Редут" та 23 боєголовки під ракети П-800 "Онікс".

Використання ядерних боєзарядів в засобах ППО може виглядати вкрай специфічним, однак наявність і таких "спецБЧ" у росіян заявляється також. Тут мова про 250 ядерних боєголовок під С-300/400 та 68 боєзарядів під протиракети 53Т6, котрі забезпечують протиповітряну й протиракетну оборону Москви.

При цьому зазначається, що списані, але водночас неутилізовані ядерні боєзаряди РФ обліковуються окремо, там заявлена цифра складає 1200 одиниць.