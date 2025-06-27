UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Як звучить переродження? Рок-гурт Anothers показав у новій пісні "Ренесанс"

Фото: рок-гурт Anothers презентував нову пісню "Ренесанс"
Автор: Юлія Бойко

27 червня рок-гурт Anothers презентує нову пісню "Ренесанс". Це історія про внутрішні трансформації, які проходить кожен, коли доводиться залишати старе і знаходити сили на новий крок у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз групи.

Композиція звучить у стилі рок із софт-метал звучанням. Вона - про те, як важливо не здаватися, навіть коли здається, що все втрачено. "Ренесанс" - це момент, коли ти наважуєшся почати рух вперед. 

"Ця пісня - про наші особисті битви. Про те, як проходити крізь складні етапи, не втрачати себе і ставати прозорим до змін. Ми всі іноді падаємо, але саме через це набуваємо шанс на нове дихання", - говорить фронтмен Anothers.

Кліп на пісню створено за участі штучного інтелекту: оживлені фото, згенеровані образи та сюжет про внутрішній світ героя, що змінюється разом із ним.

"Ренесанс" - для тих, хто зараз шукає підтримку, внутрішню опору, або вже стоїть на порозі змін.

Переглянути кліп і слухати пісню вже можна за посиланням: https://fanlink.tv/wymH.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News