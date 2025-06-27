Як звучить переродження? Рок-гурт Anothers показав у новій пісні "Ренесанс"

Композиція звучить у стилі рок із софт-метал звучанням. Вона - про те, як важливо не здаватися, навіть коли здається, що все втрачено. "Ренесанс" - це момент, коли ти наважуєшся почати рух вперед.

"Ця пісня - про наші особисті битви. Про те, як проходити крізь складні етапи, не втрачати себе і ставати прозорим до змін. Ми всі іноді падаємо, але саме через це набуваємо шанс на нове дихання", - говорить фронтмен Anothers.

Кліп на пісню створено за участі штучного інтелекту: оживлені фото, згенеровані образи та сюжет про внутрішній світ героя, що змінюється разом із ним.

"Ренесанс" - для тих, хто зараз шукає підтримку, внутрішню опору, або вже стоїть на порозі змін.

Переглянути кліп і слухати пісню вже можна за посиланням: https://fanlink.tv/wymH.