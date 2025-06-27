Как звучит перерождение? Рок-группа Anothers показала в новой песне "Ренессанс"

Композиция звучит в стиле рок с софт-метал звучанием. Она - о том, как важно не сдаваться, даже когда кажется, что все потеряно. "Ренессанс" - это момент, когда ты решаешься начать движение вперед.

"Эта песня - о наших личных битвах. О том, как проходить сквозь сложные этапы, не терять себя и становиться прозрачным к изменениям. Мы все иногда падаем, но именно через это обретаем шанс на новое дыхание", - говорит фронтмен Anothers.

Клип на песню создан при участии искусственного интеллекта: ожившие фото, сгенерированные образы и сюжет о внутреннем мире героя, который меняется вместе с ним.

"Ренесанс" - для тех, кто сейчас ищет поддержку, внутреннюю опору, или уже стоит на пороге изменений.

Посмотреть клип и слушать песню уже можно по ссылке: https://anothers.fanlink.tv/wyGT.