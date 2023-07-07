Як ЗСУ можуть використовувати касетні боєприпаси на фронті: думка експертів

"DPICM може бути споряджений або кумулятивними зарядами (бронебійними), або осколковими боєприпасами (протипіхотними). Очевидно, що ця здатність корисна за будь-яких типів наступальних операцій", - розповів представник Пентагону Пет Райдер.

За словами колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса, боєприпаси здатні придушити вогонь російської артилерії та знищувати окупантів в окопах. Зокрема, військовий експерт порталу Defense Express Валерій Рябих додав, що передача боєприпасів змогла б суттєво вплинути на ситуацію на полі бою.

"І вони (касетні боєприпаси, - ред.) будуть застосовуватися за прямим призначенням. Тобто для придушення російської оборони, проходження ліній наступальними частинами і створення умов для більш легкого звільнення окупованих територій", - розповів Рябих.

Водночас для досягнення одних й тих самих цілей необхідна менша кількість касетних боєприпасів, ніж звичайних. Це, зі свого боку, позначилося б на запасі міцності артилерійських гармат, оскільки кожен постріл наближає регламентне обслуговування.

Також Рябих додав, що передача касетних боєприпасів змогла б зняти табу на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Касетні боєприпаси Україні

Як пише The Washington Post, президент США Джо Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів. Зокрема про передачу можуть оголосити вже сьогодні в рамках нового пакету допомоги.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти відправлення касетних боєприпасів, оскільки Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї.