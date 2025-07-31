Як зрозуміти, що ваш смартфон уже зламаний: три ознаки, які легко пропустити

Існує кілька видів злому, кожен з яких має свої особливості та сигнали. Чим швидше ви визначите загрозу і вживете заходів, тим меншими будуть наслідки.

Злом за допомогою шпигунського ПЗ

Один із найпоширеніших сценаріїв, якого побоюються користувачі, - це коли хтось отримує віддалений контроль над пристроєм: слухає мікрофон, відстежує натискання клавіш і дії на екрані.

На сучасних смартфонах подібні атаки вкрай складні, але все ж можливі. Шкідливий код може проникнути через підозріле повідомлення або застосунок, який пройшов повз перевірки Google і Apple, або був встановлений вручну.

Якщо зловмисник отримав фізичний доступ до смартфона (наприклад, колега або партнер), ймовірність встановлення шпигунської програми збільшується. Однак і в цьому разі вбудовані механізми безпеки Android та iOS можуть перешкодити впровадженню.

На що варто звернути увагу:

смартфон став швидше розряджатися

додатки працюють повільно або часто вилітають

несподівано закінчується вільне місце в пам'яті

індикатори мікрофона або камери вмикаються без видимої причини.

Якщо ви запідозрили недобре - перевірте список встановлених додатків: Налаштування, Додатки. Видаліть усе, що здається підозрілим.

Для повного очищення пристрою можна скинути його до заводських налаштувань (не забудьте створити резервну копію):

на Android: Налаштування, Система, Скидання, Видалення всіх даних (скидання до заводських налаштувань)

на iOS: Налаштування, Основні, Передача або скидання iPhone, Стерти контент і налаштування.

Перевірте список встановлених додатків на наявність невідомих або підозрілих (фото: Lifehacker)

Злом акаунта

Інший поширений тип злому - це компрометація ваших онлайн-акаунтів. Це може торкнутися як даних на смартфоні, так і доступу до інших пристроїв і сервісів.

Найчастіше паролі отримували внаслідок витоку даних або були вкрадені через фішингові схеми.

Основні ознаки:

несподівана поява або зникнення файлів і листів

повідомлення про дії в обліковому записі, які ви не здійснювали

входи з незнайомих пристроїв.

Що робити:

Перевірте журнал активності в хмарних сервісах (Google Drive, iCloud та ін.) - усі дії мають збігатися з вашими

Подивіться список пристроїв, на яких виконано вхід в акаунти (наприклад, Instagram або Google дозволяють це зробити)

Видаліть підозрілі пристрої та активуйте повідомлення про новий вхід.

Важливо також регулярно перевіряти електронну пошту на предмет повідомлень про спроби злому.

Якщо є підозра на дискредитацію - терміново змініть пароль і увімкніть двофакторну аутентифікацію. Це значно знизить ризик повторного доступу з боку зловмисників.

Подивіться список пристроїв, на яких виконано вхід в акаунти (фото: Lifehacker)

Злам SIM-карти або eSIM

Ще один можливий спосіб зламу телефону - це атака на SIM-карту або eSIM. Попри те, що eSIM (цифровий стандарт без фізичної карти) вважається більш захищеним, стовідсоткової гарантії він теж не дає.

Основні ознаки

Найпоширеніший сценарій тут - це підміна SIM-картки. Під час такої атаки зловмисник переконує оператора зв'язку в тому, що він - це ви, і просить перенести ваш номер на "новий" пристрій. У результаті всі дзвінки, SMS і навіть коди підтвердження (якщо вони надходять по SMS) будуть надходити на чужий телефон.

Перші ознаки підміни SIM-карти:

ви перестаєте отримувати дзвінки та повідомлення

не можете самі нікому додзвонитися

з'являються несподівані повідомлення від оператора (наприклад, прохання підтвердити зміну пристрою)

зникає мобільна мережа у звичних місцях.

Що робити:

Якщо ви запідозрили, що стали жертвою SIM-атаки

Терміново змініть паролі від усіх сервісів, прив'язаних до номера

Зверніться до оператора зв'язку або постачальника eSIM - навіть якщо доведеться скористатися чужим телефоном.

Хакери можуть спробувати отримати контроль над вашою SIM-картою (фото: Lifehacker)