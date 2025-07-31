Як зрозуміти, що ваш смартфон уже зламаний: три ознаки, які легко пропустити

Навіть за найнадійніших заходів безпеки та розумної обережності ніхто не застрахований від злому телефону на 100%. Однак якщо заздалегідь знати, на які ознаки варто звертати увагу і як реагувати, можна мінімізувати потенційну шкоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Lifehacker.
Існує кілька видів злому, кожен з яких має свої особливості та сигнали. Чим швидше ви визначите загрозу і вживете заходів, тим меншими будуть наслідки.
Один із найпоширеніших сценаріїв, якого побоюються користувачі, - це коли хтось отримує віддалений контроль над пристроєм: слухає мікрофон, відстежує натискання клавіш і дії на екрані.
На сучасних смартфонах подібні атаки вкрай складні, але все ж можливі. Шкідливий код може проникнути через підозріле повідомлення або застосунок, який пройшов повз перевірки Google і Apple, або був встановлений вручну.
Якщо зловмисник отримав фізичний доступ до смартфона (наприклад, колега або партнер), ймовірність встановлення шпигунської програми збільшується. Однак і в цьому разі вбудовані механізми безпеки Android та iOS можуть перешкодити впровадженню.
На що варто звернути увагу:
Якщо ви запідозрили недобре - перевірте список встановлених додатків: Налаштування, Додатки. Видаліть усе, що здається підозрілим.
Для повного очищення пристрою можна скинути його до заводських налаштувань (не забудьте створити резервну копію):
на Android: Налаштування, Система, Скидання, Видалення всіх даних (скидання до заводських налаштувань)
на iOS: Налаштування, Основні, Передача або скидання iPhone, Стерти контент і налаштування.
Інший поширений тип злому - це компрометація ваших онлайн-акаунтів. Це може торкнутися як даних на смартфоні, так і доступу до інших пристроїв і сервісів.
Найчастіше паролі отримували внаслідок витоку даних або були вкрадені через фішингові схеми.
Основні ознаки:
Що робити:
Важливо також регулярно перевіряти електронну пошту на предмет повідомлень про спроби злому.
Якщо є підозра на дискредитацію - терміново змініть пароль і увімкніть двофакторну аутентифікацію. Це значно знизить ризик повторного доступу з боку зловмисників.
Ще один можливий спосіб зламу телефону - це атака на SIM-карту або eSIM. Попри те, що eSIM (цифровий стандарт без фізичної карти) вважається більш захищеним, стовідсоткової гарантії він теж не дає.
Основні ознаки
Найпоширеніший сценарій тут - це підміна SIM-картки. Під час такої атаки зловмисник переконує оператора зв'язку в тому, що він - це ви, і просить перенести ваш номер на "новий" пристрій. У результаті всі дзвінки, SMS і навіть коди підтвердження (якщо вони надходять по SMS) будуть надходити на чужий телефон.
Перші ознаки підміни SIM-карти:
Що робити:
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