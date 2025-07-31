Как понять, что ваш смартфон уже взломан: три признака, которые легко пропустить

Существует несколько видов взлома, каждый из которых имеет свои особенности и сигналы. Чем быстрее вы определите угрозу и примете меры, тем меньше будут последствия.

Взлом с помощью шпионского ПО

Один из самых распространенных сценариев, которого опасаются пользователи, - это когда кто-то получает удаленный контроль над устройством: слушает микрофон, отслеживает нажатия клавиш и действия на экране.

На современных смартфонах подобные атаки крайне сложны, но все же возможны. Вредоносный код может проникнуть через подозрительное сообщение или приложение, которое прошло мимо проверок Google и Apple, либо было установлено вручную.

Если злоумышленник получил физический доступ к смартфону (например, коллега или партнер), вероятность установки шпионской программы увеличивается. Однако и в этом случае встроенные механизмы безопасности Android и iOS могут воспрепятствовать внедрению.

На что стоит обратить внимание:

смартфон стал быстрее разряжаться

приложения работают медленно или часто вылетают

неожиданно заканчивается свободное место в памяти

индикаторы микрофона или камеры включаются без видимой причины.

Если вы заподозрили неладное - проверьте список установленных приложений: Настройки, Приложения. Удалите все, что кажется подозрительным.

Для полной очистки устройства можно сбросить его до заводских настроек (не забудьте создать резервную копию):

на Android: Настройки, Система, Сброс, Удаление всех данных (сброс к заводским настройкам)

на iOS: Настройки, Основные, Передача или сброс iPhone, Стереть контент и настройки.

Проверьте список установленных приложений на наличие неизвестных или подозрительных (фото: Lifehacker)

Взлом аккаунта

Другой распространенный тип взлома - это компрометация ваших онлайн-аккаунтов. Это может затронуть как данные на смартфоне, так и доступ к другим устройствам и сервисам.

Чаще всего пароли получали в результате утечки данных или были украдены через фишинговые схемы.

Основные признаки:

неожиданное появление или исчезновение файлов и писем

уведомления о действиях в аккаунте, которые вы не совершали

входы с незнакомых устройств.

Что делать:

Проверьте журнал активности в облачных сервисах (Google Drive, iCloud и др.) - все действия должны совпадать с вашими

Посмотрите список устройств, на которых выполнен вход в аккаунты (например, Instagram или Google позволяют это сделать)

Удалите подозрительные устройства и активируйте уведомления о новом входе.

Важно также регулярно проверять электронную почту на предмет уведомлений о попытках взлома.

Если есть подозрение на дискредитацию - срочно смените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Это значительно снизит риск повторного доступа со стороны злоумышленников.

Посмотрите список устройств, на которых выполнен вход в аккаунты (фото: Lifehacker)

Взлом SIM-карты или eSIM

Еще один возможный способ взлома телефона - это атака на SIM-карту или eSIM. Несмотря на то, что eSIM (цифровой стандарт без физической карты) считается более защищенным, стопроцентной гарантии он тоже не дает.

Основные признаки

Самый распространенный сценарий здесь - это подмена SIM-карты. При такой атаке злоумышленник убеждает оператора связи в том, что он - это вы, и просит перенести ваш номер на "новое" устройство. В результате все звонки, SMS и даже коды подтверждения (если они приходят по SMS) будут поступать на чужой телефон.

Первые признаки подмены SIM-карты:

вы перестаете получать звонки и сообщения

не можете сами никому дозвониться

появляются неожиданные уведомления от оператора (например, просьбы подтвердить смену устройства)

исчезает мобильная сеть в привычных местах.

Что делать:

Если вы заподозрили, что стали жертвой SIM-атаки

Срочно смените пароли от всех сервисов, привязанных к номеру

Обратитесь к оператору связи или поставщику eSIM - даже если придётся воспользоваться чужим телефоном.

Хакеры могут попытаться получить контроль над вашей SIM-картой (фото: Lifehacker)