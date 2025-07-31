Как понять, что ваш смартфон уже взломан: три признака, которые легко пропустить

Даже при самых надежных мерах безопасности и разумной осторожности никто не застрахован от взлома телефона на 100%. Однако если заранее знать, на какие признаки стоит обращать внимание и как реагировать, можно минимизировать потенциальный ущерб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Lifehacker.
Существует несколько видов взлома, каждый из которых имеет свои особенности и сигналы. Чем быстрее вы определите угрозу и примете меры, тем меньше будут последствия.
Один из самых распространенных сценариев, которого опасаются пользователи, - это когда кто-то получает удаленный контроль над устройством: слушает микрофон, отслеживает нажатия клавиш и действия на экране.
На современных смартфонах подобные атаки крайне сложны, но все же возможны. Вредоносный код может проникнуть через подозрительное сообщение или приложение, которое прошло мимо проверок Google и Apple, либо было установлено вручную.
Если злоумышленник получил физический доступ к смартфону (например, коллега или партнер), вероятность установки шпионской программы увеличивается. Однако и в этом случае встроенные механизмы безопасности Android и iOS могут воспрепятствовать внедрению.
На что стоит обратить внимание:
Если вы заподозрили неладное - проверьте список установленных приложений: Настройки, Приложения. Удалите все, что кажется подозрительным.
Для полной очистки устройства можно сбросить его до заводских настроек (не забудьте создать резервную копию):
на Android: Настройки, Система, Сброс, Удаление всех данных (сброс к заводским настройкам)
на iOS: Настройки, Основные, Передача или сброс iPhone, Стереть контент и настройки.
Другой распространенный тип взлома - это компрометация ваших онлайн-аккаунтов. Это может затронуть как данные на смартфоне, так и доступ к другим устройствам и сервисам.
Чаще всего пароли получали в результате утечки данных или были украдены через фишинговые схемы.
Основные признаки:
Что делать:
Важно также регулярно проверять электронную почту на предмет уведомлений о попытках взлома.
Если есть подозрение на дискредитацию - срочно смените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Это значительно снизит риск повторного доступа со стороны злоумышленников.
Еще один возможный способ взлома телефона - это атака на SIM-карту или eSIM. Несмотря на то, что eSIM (цифровой стандарт без физической карты) считается более защищенным, стопроцентной гарантии он тоже не дает.
Основные признаки
Самый распространенный сценарий здесь - это подмена SIM-карты. При такой атаке злоумышленник убеждает оператора связи в том, что он - это вы, и просит перенести ваш номер на "новое" устройство. В результате все звонки, SMS и даже коды подтверждения (если они приходят по SMS) будут поступать на чужой телефон.
Первые признаки подмены SIM-карты:
Что делать:
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