Як зрозуміти, що "Калібри" готують до запуску: пояснення від ВМС

За словами Плетенчука, найкращий спосіб зрозуміти ймовірність застосування "Калібрів" - слідкувати за ситуацією в повітрі.

Часто ракети використовують у рамках комбінованих атак разом з авіацією. Якщо з’являється інформація про підготовку літаків, варто очікувати і запуск ракет морського базування.

"І для того, щоб зрозуміти яка імовірність застосування в принципі, я завжди кажу: дивіться вгору. Тому що, як правило, їх використовують під час комбінованих атак", - сказав Плетенчук.

Речник додав, що час на реагування на запуск "Калібрів" є, оскільки це не балістичні ракети, а їхній політ дає змогу підготувати оборону. Українські військові постійно моніторять ситуацію, щоб своєчасно реагувати на загрози.

"Тому в принципі це все взаємопов'язано і ми моніторимо. В будь-якому разі, коли запускаються "Калібри", час на реагування є. Це все ж таки не балістика", - зазначив він.

Що відомо про ракети "Калібр"

"Калібр" - це крилаті ракети морського базування, які Росія активно застосовує для ударів по території України. Вони можуть запускатися як з надводних кораблів, так і з підводних човнів, що перебувають у Чорному морі. Радіус дії таких ракет становить понад 1 500 км, а їхня траєкторія дозволяє обходити зони ППО, що робить їх складною ціллю для перехоплення.

Зазвичай "Калібри" використовуються під час масштабних комбінованих атак - одночасно з ударами балістичних ракет або дронів-камікадзе.