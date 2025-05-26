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Как понять, что "Калибры" готовят к запуску: объяснение от ВМС

Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Украины (facebook.com/Taclbery)
Автор: Владислава Ткаченко

В ВМС объяснили, как отличить подготовку к запуску крылатых ракет "Калибр" в море. Эти ракеты обычно запускают с подводных лодок, которые находятся в море определенное время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По словам Плетенчука, лучший способ понять вероятность применения "Калибров" - следить за ситуацией в воздухе.

Часто ракеты используют в рамках комбинированных атак вместе с авиацией. Если появляется информация о подготовке самолетов, стоит ожидать и запуск ракет морского базирования.

"И для того, чтобы понять какова вероятность применения в принципе, я всегда говорю: смотрите вверх. Потому что, как правило, их используют во время комбинированных атак", - сказал Плетенчук.

Спикер добавил, что время на реагирование на запуск "Калибров" есть, поскольку это не баллистические ракеты, а их полет позволяет подготовить оборону. Украинские военные постоянно мониторят ситуацию, чтобы своевременно реагировать на угрозы.

"Поэтому в принципе это все взаимосвязано и мы мониторим. В любом случае, когда запускаются "Калибры", время на реагирование есть. Это все же не баллистика", - отметил он.

Что известно о ракетах "Калибр"

"Калибр" - это крылатые ракеты морского базирования, которые Россия активно применяет для ударов по территории Украины. Они могут запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок, находящихся в Черном море. Радиус действия таких ракет составляет более 1 500 км, а их траектория позволяет обходить зоны ПВО, что делает их сложной целью для перехвата.

Обычно "Калибры" используются во время масштабных комбинированных атак - одновременно с ударами баллистических ракет или дронов-камикадзе.

Напомним, 19 мая в Службе безопасности Украины рассказали, что бойцы СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов в Черном море. В результате действий защитников была уничтожена российская разведывательная техника.

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