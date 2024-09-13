Як зрозуміти, що на ходу спустило колесо автомобіля: важливі поради водіям

Скільки б не вдосконалювався автомобіль протягом більш як сотні років своєї еволюції, одним з найслабкіших його місць все також залишаються шини. Гумові, а значить, м’які, тонкі і вразливі, вони легко пошкоджуються і на грубих вибоїнах, і на малопомітних цвяхах. Та й взагалі, причин втратити тиск у них можна нарахувати не менш як пів-дюжини.

І це при тому, що за дорогу (та й за всю, вибачайте, грішну землю) машина тримається лише чотирма шинами, від тиску в яких залежить надійність цього тримання. Навіть при одному частково спущеному колесі машина буде погано слухатись керма, проти волі водія розвертатись під час гальмування і прискорення.

Як зрозуміти, що в тебе спущене колесо

Досвідчений водій після тривалої стоянки має звичку оглядати машину з усіх боків, у тому числі і на предмет стану коліс. Але на сучасних м’яких радіальних шинах помітити часткову втрату тиску на око неможливо, та й спустити колесо може вже на ходу.

Отже, зазвичай ознаки спущеного колеса такі:

Сигнальна лампа на панелі приладів. Система моніторингу тиску в шинах (TPMS чи інша), яка піднімає тривогу при відхиленні в одному чи в кількох колесах, зустрічається на автомобілях все частіше. Слідкуйте за лампами та написами на панелі приладів;

Звуки. Геть спущене колесо видає не дуже гучний, але характерний звук, немов щось шльопає; він не завжди правильний ритмічний, але синхронний з обертанням колеса. Коли шина спущена не до кінця, вона буде гудіти, немов машина їде по крупнозернистому асфальті;

Вібрації. В залежності від моделі авто, типу шини і покриття дороги, колесо без повітря часто позначається поштовхами на кермі. На швидкості більше 20 – 30 км/год ці вібрації згладжуються і перетворюються на гул. Цей сигнал зазвичай помічає навіть недосвідчений водій;

Машину уводить вбік. На багатьох моделях авто навіть наполовину спущене колесо викликає відведення машини убік. Якщо дорога звивиста і з вибоїнами, недосвідчений водій це може помітити не відразу;

Некомфортний рух. Коли їхати на спущеному колесі нерівною дорогою, машина буде відчуватись як некомфортна, жорстка, бо ями віддаватимуться на кузов грубими поштовхами. Але треба бути досвідченим водієм, що відразу відчути цю різницю.

Як слідкувати за шинами на ходу

Зрозуміло, що весь час прислуховуватись до сигналів від своїх коліс захочеться мало кому з водіїв. Але якщо ваша гума не лиса і не стара за віком, вона не буде втрачати повітря ні з того ні з сього. Тож особливо прислухатися до шин потрібно в першу чергу після проїзду підозрілої ділянки шляху: тим чи іншим уламкам на асфальті, розсипаному сміттю, і звісно ж, по вибоїнам. І не забувайте, що при деяких видах пошкоджень повітря з шини виходить не миттєво, а протягом декількох хвилин, а то й діб.

Справді корисна річ – комплект вищезгаданої системи TPMS (від англ. tire pressure monitoring system – система моніторингу тиску в шинах). Вона піднімає тривогу при падінні тиску або підвищенні температури в шині (шинах). Такий девайс можна встановити на будь-яку машину, придбавши в магазині автоаксесуарів або на одному з інтернет-майданчиків.

Коротко

Яким би класним не було ваше авто, не забувайте головного: сівши за кермо, ви втрачаєте право насолоджуватись комфортом. Водій відповідає за безпеку руху, тож він повинен контролювати серед іншого і стан машини, щоб запобігти аварійним ситуаціям. Тому вам треба слідкувати за поведінкою машини, за реакціями на кермі і педалях, за показаннями приладів та інформаційного табло. Це допоможе врятувати не тільки колеса, а можливо й інші компоненти.