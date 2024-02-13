Вивчаємо феномен: чому в Україні різко побільшало електромобілів з Китаю

Продажі електромобілів в Україні б’ють рекорди: за минулий рік їх було імпортовано 37 тисяч – вчетверо більше, ніж у довоєнному 2021-му. При тому серед нових “електричок” абсолютна більшість – машини китайського виробництва. Що відбувається? Відповідь несподівана: Китай стає великою електромобільною державою. Точніше, вже став.

Те, що китайський автопром наполегливо пробиває собі дорогу на ринки розвинених країн, давно не секрет. Захищаючи свого виробника, західні держави доволі успішно відбивали атаки – наприклад, через суворі вимоги пасивної безпеки, та й порівняння якості східної і західної продукції завжди було на користь “європейців”. Але “китайці” зайшли з іншого боку: електромобілі. Тут у євро-обороні виявилося слабке місце – при тому, що основні позиції на ринку електромобілів давно застовпили Nissan, Tesla та кілька старих місцевих марок, доступних за ціною моделей вони не пропонували. А китайці змогли.

Чим хороші китайські електромобілі

Перш за все електромобілі Made in China показали європейцям і американцям свою високу електротехнічну досконалість. А вона для таких машин міститься, власне, в одному – в характеристиках батарей. Китайські підприємства давно ходять у лідерах акумуляторного виробництва – починаючи від смартфонів і закінчуючи високовольтними модулями для транспортних засобів. Акумулятори китайських електромобілів сьогодні об’єднують важкосумісні якості: вони місткі, достатньо легкі, витривалі, можуть швидко приймати заряд і коштують дешевше японських чи корейських.

До того ж останніми роками автомобілі раніше нікому невідомих марок стали дуже цікавими у дизайнерському плані, та ще й якість складання підтягнулася. Європейські автомобілісти почали придивлятись до них. Посилили зацікавленість і цінники, які в деяких моделей BYD, Nio, MG виявилися на 15 – 20 % нижчими за європейських, японських та американських однокласників Renault, Peugeot, Nissan, Tesla.

А тут ще “свої” допомогли: вироблені на китайських заводах електромобілі Volkswagen виявилися ”вроздріб” на кілька тисяч євро дешевше таких самих VW європейського складання. Одне слово, у минулому році китайські машини становили близько 20% усіх перших реєстрацій “електричок” в Європі, а в наступному аналітики очікують збільшення цієї цифри до 25%. Щоправда, Україна до цього процесу потрапила випадково (про це нижче), але для нас суті то не міняє.

Чому китайські електромобілі дешеві

Неправильно думати, що китайські електричні машини дешеві тому, що в Китаї все дешевше. Насправді, виробничі витрати і в Піднебесній сьогодні доволі високі – зростає заробітна платня, сировина закуповується на міжнародному ринку, вартість енергоресурсів не може бути низькою при великому внутрішньому попиті на неї. Чимало коштів потребують дослідження і розробка нових технологій, адже час, коли їх можна було “підгледіти”, давно минув.

Але деякі об’єктивні чинники для низької ціни на електромобілі з Китаю таки є. Наприклад, це менша маржа кожного виробника компонентів, спричинена мільйонними тиражами. Крім того, за особливою схемою в Китаї складається ціна на найдорожчий компонент електромобіля (до 40% вартості машини) – його тягову батарею. Китайські компанії контролюють світовий видобуток основної сировини для виробництва тягових батарей – понад 40 % видобутку кобальту та понад 50% видобутку літію.

Ще один важливий фактор дешевизни “електричок” Made in China хоча і втратив силу рік тому, й по сьогодні має значення. Йдеться про фінансову підтримку від уряду КНР. До початку 2023 року в країні діяла 50-відсоткова податкова пільга на покупку електромобіля, плюс існувала грошова субсидія для покупців, і сумарно це часто знижувало ціну електромобіля на внутрішньому ринку на 30%. Такі машини здебільшого і потрапляли на наш ринок, і навіть на деякі європейські. На сьогодні ці авто, куплені сірими дилерами і привезені в Україну, вже закінчилися, але підняти ціну відразу до повного рівня продавці вже не можуть.

У чому різниця між китайським і німецьким Volkswagen ID.4

В усій історії з масовою появою в Україні дешевих електромобілів з Китаю є один особливо цікавий момент: кросовер Volkswagen ID.4. Ця модель випускається також і в Європі, але коштує набагато дорожче. Тож не дивно, що цей поважний і досконалий автомобіль (звісно, в його китайському виконанні) в Україні став лідером серед нових “електричок” – та ще й майже з чотирикратним відривом! Проте, можливо, VW-“китаець” чимось гірший?

"Китайський та європейський електромобіль Volkswagen ID.4 можуть незначно відрізнятися зовні (бампера) та внутрішньо (розташування підсклянників та інші дрібниці). За технічною частиною, у принципі, всі вони однакові. Хіба що хімічний склад батареї може бути відмінним залежно від постачальника акумуляторних блоків. Але головна відмінність все ж таки у працездатності багатьох електронних опцій, які в принципі і роблять електромобіль привабливішим за бензинові або дизельні авто", - зазначив автомобільний експерт Євгеній Муджирі.

За його словами, оскільки сучасний електромобіль – це більше гаджет, ніж транспортний засіб, дуже важливо, щоб він міг своєчасно оновлювати своє програмне забезпечення для коректної роботи всієї системи. І ось саме азіатські моделі не можуть цього робити без “танців з бубнами”.

"А викладати круглу суму грошей за автомобіль, у якому частина наявних опцій не працюватиме через географічні обмеження, чи ні – це рішення покупця. І, як бачимо, за статистикою продажів, рішення ухвалено", - додав він.

Чи не подорожчають електромобілі з Китаю

На фоні зростання продаж нових електромобілів в Україні в Китаї має місце зворотній процес – падіння попиту. Почасти тому, що настало насичення ринку, почасти через вищезгадане скасування пільг і субсидій покупцям. Відповідно, всі місцеві автовиробники, і національних, і міжнародних брендів, будуть переорієнтовуватись на експортні ринки – але в Європі з Америкою саме електричний сегмент втрачає темпи зростання…

Україна вже кілька років у світовому тренді електромобільності, продажі батарейних машин у нас демонструють неухильне зростання. При тому що в Європі та Америці останнім часом продажі почали скорочуватись. Проте поки весь світ думає про екологію, наші покупці мають інші пріоритети – насамперед, це економія на паливі та сервісі. Тож оскільки мотив придбання електромобілів в Україні та Європі різний, то й можливий спад популярності електричних авто на Заході навряд чи негативно вплине на український ринок. Хіба для нашої країни збільшать квоту на продаж офіційних електромобілів відомих марок, що, навпаки, буде позитивним ефектом.