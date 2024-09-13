Как понять, что на ходу спустило колесо автомобиля: важные советы водителям

Сколько бы ни совершенствовался автомобиль на протяжении более сотни лет своей эволюции, одним из самых слабых его мест все еще остаются шины. Резиновые, а значит, мягкие, тонкие и уязвимые, они легко повреждаются и на грубых выбоинах, и на малозаметных гвоздях. Да и вообще, причин потерять давление у них можно насчитать не менее полудюжины.

И это при том, что за дорогу (и за всю, извините, грешную землю) машина держится только четырьмя шинами, от давления в которых зависит надежность этого держания. Даже при одном частично спущенном колесе машина будет плохо слушаться руля, против воли водителя разворачиваться во время торможения и ускорения.

Как понять, что у тебя спущенное колесо

Опытный водитель после длительной стоянки имеет привычку осматривать машину со всех сторон, в том числе на предмет состояния колес. Но на современных мягких радиальных шинах заметить частичную потерю давления на глаз невозможно, и спустить колесо может уже на ходу.

Итак, обычно признаки спущенного колеса таковы:

Сигнальная лампа на приборной панели . Система мониторинга давления в шинах (TPMS или другая), поднимающая тревогу при отклонении в одном или нескольких колесах, встречается на автомобилях все чаще. Следите за лампами и надписями на приборной панели;

Звуки. Прочь спущенное колесо издает не очень громкий, но характерный звук, словно что-то шлепает; он не всегда правильный ритмичный, но синхронный с вращением колеса. Когда шина спущена не до конца, она будет гудеть, словно машина едет по крупнозернистому асфальту;

Вибрации. В зависимости от модели авто, типа шины и покрытия дороги, колесо без воздуха часто сказывается толчками на руле. На скорости более 20 – 30 км/ч эти вибрации сглаживаются и преобразуются в гул. Этот сигнал обычно замечает даже неопытный водитель;

Машину вводит в сторону . На многих моделях авто даже наполовину спущенное колесо вызывает увод машины в сторону. Если дорога извилистая и с рытвинами, неопытный водитель это может заметить не сразу;

Некомфортное движение. Когда ехать на спущенном колесе по неровной дороге, машина будет ощущаться как некомфортная, жесткая, потому что ямы будут отдаваться на кузов грубыми толчками. Но нужно быть опытным водителем, что сразу почувствовать эту разницу.

Как следить за шинами на ходу

Понятно, что все время прислушиваться к сигналам своих колес захочется мало кому из водителей. Но если ваша резина не лысая и не старая по возрасту, она не будет терять воздух ни с того ни с сего. Поэтому особенно прислушиваться к шинам нужно в первую очередь после проезда подозрительного участка пути: тем или иным обломкам на асфальте, рассыпанном мусором, и конечно же, по выбоинам. И не забывайте, что при некоторых видах повреждений воздух из шины выходит не мгновенно, а в течение нескольких минут, а то и суток.

Полезная вещь – комплект вышеупомянутой системы TPMS (от англ. tire pressure monitoring system – система мониторинга давления в шинах). Она поднимает тревогу при падении давления или повышении температуры в шинах (шинах). Такой девайс можно установить на любую машину, приобретя в магазине автоаксессуары или на одной из интернет-площадок.

Кратко

Каким бы классным ни было ваше авто, не забывайте главного: сев за руль, вы теряете право наслаждаться комфортом. Водитель отвечает за безопасность движения, поэтому он должен контролировать среди прочего и состояние машины, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Поэтому вам нужно следить за поведением машины, реакциями на руле и педалях, показаниями приборов и информационного табло. Это поможет спасти не только колеса, но возможно и другие компоненты.