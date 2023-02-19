Как понять, что газовый баллон опасен для использования: советы ГСЧС

В ГСЧС предупреждают, что туристические горелки и газовые баллоны могут быть опасны для использования. Там рассказали, как понять, что они неисправны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В ГСЧС также отмечают, что баллоны и средства альтернативного нагрева следует покупать исключительно в лицензированных точках продаж и неукоснительно следовать инструкциям производителя.

Если вы замечаете что-то из вышеуказанного, следует остановить использование горелки.

Как понять, что с газовой горелкой что-то не так?

Напомним, ранее в ГСЧС отметили, что украинцы чаще стали использовать газовые баллончики, а те - чаще стали взрываться в многоэтажках. Спасатели рассказали, почему это происходит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.