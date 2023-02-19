Как понять, что газовый баллон опасен для использования: советы ГСЧС
В ГСЧС предупреждают, что туристические горелки и газовые баллоны могут быть опасны для использования. Там рассказали, как понять, что они неисправны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как понять, что с газовой горелкой что-то не так?
- вы аблюдаете периодические неконтролируемые вспышки пламени. Это может происходить из-за неисправности баллончика или самой горелки и может привести к взрыву;
- пламя самопроизвольно угасает;
- при использовании газовой горелки вы слышите шипение и чувствуете запах газа;
- баллон не надежно крепится к горелке или даже отсоединяется самостоятельно;
- баллон нагревается при использовании.
Если вы замечаете что-то из вышеуказанного, следует остановить использование горелки.
В ГСЧС также отмечают, что баллоны и средства альтернативного нагрева следует покупать исключительно в лицензированных точках продаж и неукоснительно следовать инструкциям производителя.
Напомним, ранее в ГСЧС отметили, что украинцы чаще стали использовать газовые баллончики, а те - чаще стали взрываться в многоэтажках. Спасатели рассказали, почему это происходит.
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