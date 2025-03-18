Як зростуть ціни в Україні: прогноз аналітиків, банкірів і населення

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують уповільнення зростання цін в Україні протягом найближчого року після того, як у лютому інфляція сягнула 13,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

Фінансові аналітики в лютому 2025 року зберегли прогноз щодо інфляції на рівні 7,8% протягом найближчих 12 місяців.

Інфляційні очікування населення поліпшуються другий місяць поспіль. Населення в лютому очікувало інфляцію в 9,9% після 11,0% у січні та 11,3% у грудні.

Банкіри в січні очікували інфляцію на рівні 9,0%. Прогноз покращено порівняно з жовтнем минулого року (9,2%).

Керівники підприємств прогнозують інфляцію на рівні 10,3% (прогноз за листопад).

Прогнози уряду та НБУ

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні в лютому 2025 року зросли на 0,8%. Річна інфляція прискорилася до 13,4%.

Нагадаємо, у січні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 п.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення високих виробничих витрат, у т.ч. через диспропорції на ринку праці.

Інфляція досягне свого піку в II кварталі і з середини року почне знижуватися. За прогнозом НБУ, інфляція сягне 14,3% наприкінці I кварталу, а вже наприкінці II кварталу буде 13,6%, наприкінці III кварталу - 12%, наприкінці IV кварталу - 8,4%.

Як заявили Мінекономіки, головною причиною прискорення зростання цін в Україні було підвищення тарифів на електроенергію після російських атак. Додатковим фактором був поганий урожай 2024 року.

Як зазначили в міністерстві, загалом протягом 2024 року цінова динаміка була прийнятною, і "прискорення інфляції до 12% річних наприкінці року було лише питанням часу з огляду на те, що війна триває і завдає колосальної шкоди економіці".