Як зростуть ціни в Україні у 2023 році: прогноз Fitch Ratings

За прогнозом агентства, втрата виробничих потужностей, нестача електроенергії та лише поступове усунення збоїв у ланцюжку поставок призведуть до зростання цін, незважаючи на слабкий внутрішній попит.

За даними агентства, українська економіка скоротилася приблизно на 31% у 2022 році, а чиста еміграція зросла до 8 млн осіб (на основі даних ООН, які можуть бути завищені).

У третьому кварталі 2022 року спостерігалося деяке послідовне відновлення економічної активності, але перебої у подачі електроенергії після російських ударів створюють додатковий стримуючий фактор у 2023 році. Fitch прогнозує зростання ВВП на 2% у 2023 році, оскільки конфлікт, що триває, перешкоджає поверненню значної кількості біженців або великомасштабним інвестиціям, зазначається в повідомленні.

Fitch Ratings 20 січня підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "CC", що відображає думку Fitch про ймовірну подальшу реструктуризацію комерційного боргу України в іноземній валюті, враховуючи масштаби економічної шкоди від війни з Росією та пов'язану з цим значну фінансову шкоду.