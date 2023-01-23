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Как вырастут цены в Украине в 2023 году: прогноз Fitch Ratings

Фото: Fitch Ratings прогнозирует инфляцию более 20% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что инфляция в Украине к концу 2023 году замедлится до 21% по сравнению с 26,6% в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

По прогнозу агентства, потеря производственных мощностей, нехватка электроэнергии и лишь постепенное устранение сбоев в цепочке поставок приведут к росту цен, несмотря на слабый внутренний спрос.

По данным агентства, украинская экономика сократилась примерно на 31% в 2022 году, а чистая эмиграция выросла до 8 млн человек (на основе данных ООН, которые могут быть завышены).

В третьем квартале 2022 года наблюдалось некоторое последовательное восстановление экономической активности, но перебои в подаче электроэнергии после российских ударов создают дополнительный сдерживающий фактор в 2023 году. Fitch прогнозирует рост ВВП на 2% в 2023 году, поскольку продолжающийся конфликт препятствует возвращению значительного количества беженцев или крупномасштабным инвестициям, отмечается в сообщении.

Fitch Ratings 20 января подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "CC", что отражает мнение Fitch о вероятной дальнейшей реструктуризации коммерческого долга Украины в иностранной валюте, учитывая масштабы экономического ущерба от войны с Россией и связанный с этим значительный финансовый ущерб.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в октябре прогнозировал, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. По прогнозу, в 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.

Отметим, что правительство ожидало, что инфляция в Украине составит 29,3% в 2022 году и 28,0% в 2023 году.

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FitchИнфляция в Украине