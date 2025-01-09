Як зросте курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків

Курс долара до гривні за 2024 рік підвищився на 10,7%. У 2025 році прогнозується зростання курсу ще на 9,2%.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, " Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна ".

За очікуваннями банкірів, фінансових аналітиків, курс долара зростатиме у 2025 році приблизно такими ж темпами, як і минулого. Середнє значення на грудень становить 45,9 грн/долар. Прогнози коливаються від 45 до 48 грн/долар.

При цьому середній курс протягом 2025 року очікується на рівні 44,2 грн/долар.

У матеріалі були використані коментарі: інвесткомпанії Dragon Capital, інвесткомпанії ICU, Ощадбанку, Райффайзен Банку, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; співзасновника робо-едвайзера HUG'S та екс-співвласника інвесткомпанії Capital Times Еріка Наймана; співзасновника First Kyiv Investment Club, викладача Единбурзької бізнес-школи Івана Компана; президента інвестгрупи "Універ" Тараса Козака; фінансового аналітика Андрія Шевчишина, а також публічні прогнози уряду (Міністерства фінансів, Міністерства економіки), Національного банку України, Міжнародного валютного фонду.