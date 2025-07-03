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Як зростатимуть виплати з Пенсійного фонду України: план на три роки

Україна, Четвер 03 липня 2025 18:30
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Як зростатимуть виплати з Пенсійного фонду України: план на три роки Фото: пенсії українців помірно зростатимуть у 2026-2028 роках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації 2026-2028 роки очікує помірне зростання видатків Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Очікується, що видатки ПФУ зростуть:

  • у 2026 році - на 7,2% до 973,3 млрд гривень,
  • у 2027 році - на 9,3% 1,064 трлн гривень,
  • у 2028 році - на 12,2% до 1,194 трлн гривень.

У документі середньострокові показники Пенсійного фонду України на 2026-2028 роки формувалися на підставі чинних законодавчих норм, що впливають на доходи та видатки бюджету фонду.
Як зростатимуть виплати з Пенсійного фонду України: план на три роки

"Зазначені показники може бути уточнено у зв’язку із запровадженням пенсійної реформи та реформи системи соціального страхування, а також у разі зміни макроекономічних показників, політичної та економічної ситуації", - йдеться в декларації.

Помірковані плани реформ

Згідно з декларацією, уряд планує у 2026-2028 роках

  • забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавством, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня;
  • вжиття заходів для запровадження пенсійної реформи, яка передбачатиме упорядкування системи пенсійного забезпечення з метою посилення її справедливості та визначення єдиних підходів до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян;
  • створення необхідних передумов для запровадження другого рівня пенсійної системи.

Бюджет Пенсійного фонду

Нагадаємо, загальний обсяг доходів у проєкті бюджету ПФУ України на 2025 рік визначено в сумі 904,8 млрд гривень, з урахуванням залишку коштів на початок року - 910,2 млрд гривень.

Загальну суму видатків у проєкті бюджету ПФУ на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році. ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

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