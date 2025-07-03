Как будут расти выплаты из Пенсионного фонда Украины: план на три года
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации 2026-2028 годы ожидает умеренный рост расходов Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.
Ожидается, что расходы ПФУ вырастут:
- в 2026 году - на 7,2% до 973,3 млрд гривен,
- в 2027 году - на 9,3% 1,064 трлн гривен,
- в 2028 году - на 12,2% до 1,194 трлн гривен.
В документе среднесрочные показатели Пенсионного фонда Украины на 2026-2028 годы формировались на основании действующих законодательных норм, влияющих на доходы и расходы бюджета фонда.
"Указанные показатели могут быть уточнены в связи с введением пенсионной реформы и реформы системы социального страхования, а также в случае изменения макроэкономических показателей, политической и экономической ситуации", - говорится в декларации.
Умеренные планы реформ
Согласно декларации, правительство планирует в 2026-2028 годах
- обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, назначенных в соответствии с законодательством, и ежегодного проведения индексации пенсий с 1 марта;
- принятие мер для внедрения пенсионной реформы, которая будет предусматривать упорядочение системы пенсионного обеспечения с целью усиления ее справедливости и определения единых подходов к начислению страховых пенсий для всех категорий граждан;
- создание необходимых предпосылок для введения второго уровня пенсионной системы.
Бюджет Пенсионного фонда
Напомним, общий объем доходов в проекте бюджета ПФУ Украины на 2025 год определен в сумме 904,8 млрд гривен, с учетом остатка средств на начало года - 910,2 млрд гривен.
Общая сумма расходов в проекте бюджета ПФУ на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.
В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2024 год из всех источников финансирования поступило 856,1 млрд гривен. Это на 79,0 млрд гривен больше, чем в 2023 году. ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.
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