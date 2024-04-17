Як зростатимуть ціни в Україні: прогнози бізнесу покращилися

При цьому в IV кварталі 2023 року бізнес очікував на інфляцію на рівні 11,3%, у III кварталі - 14,8%.

Найсуттєвішим чинником зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 82,8% респондентів). Зберігається значний вплив витрат за виробництво (65,8% відповідей). Посилився вплив курсового фактора на 7,3 в.п. – до 59,5%.

Квартальне опитування проводилося з 31 січня до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Уповільнення інфляції

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції та прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%.