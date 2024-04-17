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Як зростатимуть ціни в Україні: прогнози бізнесу покращилися

Україна, Середа 17 квітня 2024 14:58
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Як зростатимуть ціни в Україні: прогнози бізнесу покращилися Фото: бізнес прогнозує досить високу інфляцію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,0%. Поліпшення інфляційних очікувань триває шостий квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за І квартал 2024 року.

При цьому в IV кварталі 2023 року бізнес очікував на інфляцію на рівні 11,3%, у III кварталі - 14,8%.

Як зростатимуть ціни в Україні: прогнози бізнесу покращилися

Найсуттєвішим чинником зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 82,8% респондентів). Зберігається значний вплив витрат за виробництво (65,8% відповідей). Посилився вплив курсового фактора на 7,3 в.п. – до 59,5%.

Як зростатимуть ціни в Україні: прогнози бізнесу покращилися

Квартальне опитування проводилося з 31 січня до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Уповільнення інфляції

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції та прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція залишатиметься у межах цільового діапазону 5% ± 1 в.п. у найближчі місяці і "тільки помірно прискориться у другому півріччі".

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