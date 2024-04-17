Как будут расти цены в Украине: прогнозы бизнеса улучшились

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 11,0%. Улучшение инфляционных ожиданий продолжается шестой квартал подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за І квартал 2024 года.

При этом в IV квартале 2023 года бизнес ожидал инфляцию на уровне 11,3%, в III квартале - 14,8%.

Самым существенным фактором роста потребительских цен остаются военные действия (указали 82,8% респондентов). Сохраняется существенное влияние затрат на производство (65,8% ответов). Усилилось влияние курсового фактора на 7,3 п. п. - до 59,5%.

Квартальный опрос проводился с 31 января по 27 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Замедление инфляции

Напомним, рост потребительских цен в Украине в марте 2024 года замедлился до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 года, когда годовая инфляция составляла 2,6%.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции и прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%.