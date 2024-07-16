Как будут расти цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 9,0%. Улучшение инфляционных ожиданий продолжается седьмой квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІІ квартал 2024 года.

При этом в I квартале бизнес ожидал инфляции на уровне 11,0%, в IV квартале 2023 года – 11,3%, в III квартале – 14,8%.

Большинство (62,8%) опрошенных респондентов считают, что инфляция не превысит 10,0%, только 12,7% ожидают, что она достигнет 15,1% и больше.

Самым существенным фактором роста потребительских цен остаются военные действия (указали 84.5% респондентов).

Более всего усилилось влияние курсового фактора на 8,9 п. п. – до 68.3%.

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.