Як зростатиме ВВП України: Мінекономіки покращило прогноз

ВВП України

Як зазначила міністр, попри втрату 29,6% ВВП минулого року, в Україні вдалося зберегти макрофінансову стабільність.

"Всі інституції переглядають прогнози росту ВВП в бік збільшення. Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання у 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП", - сказала Свириденко на форумі Ялтинської європейської стратегії YES 2023.

За її словами, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% - у 2024 році та на 6,8% - у 2025 році.

Інфляція та безробіття

Мінекономіки прогнозує, що у 2023 році споживча інфляція сповільниться до 10,6%."Це відбувається незважаючи на руйнування Росією Каховської дамби та повернення до довоєнного рівня оподаткування пального. Ми прогнозуємо, що у найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись", - повідомила міністр.

Також за прогнозами Міністерства економіки, рівень безробіття цього року знизиться до 19%, а у 2024-2025 роках - до 16,9% і 14,4% відповідно.

Зерно та метал

Покращено прогнози і щодо основних галузей економіки. Так, урожай зернових та олійних культур буде більшим, ніж торік - експорт очікується не менше 50 млн тонн зернових і олійних культур, а також - не менше 10 млн тонн олії і шроту.

Зростає виробництво в металургійній промисловості, відповідно збільшується і експорт металопродукції. Але загальні обсяги виробництва зараз майже в чотири рази нижчі, ніж до 2022 року. Прогноз на цей рік складає - виробництво 6 млн тонн сталі.

"Я вірю, що нам вдасться покращити експортну логістику - переважно через дельту Дунаю, Румунію та через безпечний коридор до портів Великої Одеси. Цим коридором вже скористались чотири судна, і ми очікуємо ще два кораблі, що прибувають. Перед сезоном великого експорту, який розпочнеться в листопаді з експорту кукурудзи, ми плануємо запровадити дві схеми страхування - одну за підтримки українського уряду та одну за підтримки ЄБРР", - розповіла Свириденко.

Офіційні прогнози та очікування

Нагадаємо, у червні Мінекономіки погіршило очікування зростання ВВП на 2023 рік з 3,2% до 2,8% у зв'язку із руйнуванням Каховської ГЕС та негативними очікуваннями щодо врожаю.

У липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,0 до 2,9%. Надалі економічне зростання прискориться з огляду на припущення прогнозу НБУ про зниження ризиків безпеки в середині 2024 року.

За прогнозами НБУ, експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відновлення країни. Важливу роль у стимулюванні економіки й далі гратиме м'яка фіскальна політика - дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби у підтримці обороноздатності та економічного відновлення.

З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.

Нагадаємо, за даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладений до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з того часу він не змінювався.