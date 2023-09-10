Как будет расти ВВП Украины: Минэкономики улучшило прогноз

ВВП Украины

Как отметила министр, несмотря на потерю 29,6% ВВП в прошлом году, в Украине удалось сохранить макрофинансовую стабильность.

"Все институты пересматривают прогнозы роста ВВП в сторону увеличения. Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, ожидающего роста на уровне 2,9% ВВП", - сказала Свириденко на форуме Ялтинской европейской стратегии YES 2023 года.

По ее словам, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% - в 2024 году и на 6,8% - в 2025 году.

Инфляция и безработица

Минэкономики прогнозирует, что в 2023 году потребительская инфляция замедлится до 10,6%. "Это происходит, несмотря на разрушение Россией Каховской дамбы и возврат к довоенному уровню налогообложения горючего. Мы прогнозируем, что в ближайшие годы уровень инфляции продолжит замедляться", - сообщила министр.

Также по прогнозам Министерства экономики уровень безработицы в этом году снизится до 19%, а в 2024-2025 годах - до 16,9% и 14,4% соответственно.

Зерно и металл

Улучшены прогнозы и по основным отраслям экономики. Так, урожай зерновых и масличных культур будет больше, чем в прошлом году - экспорт ожидается не менее 50 млн. тонн зерновых и масличных культур, а также - не менее 10 млн. тонн масла и шрота.

Возрастает производство в металлургической промышленности, соответственно увеличивается и экспорт металлопродукции. Но общие объемы производства сейчас почти в четыре раза ниже, чем к 2022 году. Прогноз на этот год составляет - производство 6 млн тонн стали.

"Я верю, что нам удастся улучшить экспортную логистику - преимущественно через дельту Дуная, Румынию и через безопасный коридор в порты Великой Одессы. Этим коридором уже воспользовались четыре судна, и мы ожидаем еще два прибывающих корабля. Перед сезоном большого экспорта, который начнется в ноябре по экспорту кукурузы мы планируем ввести две схемы страхования - одну при поддержке украинского правительства и одну при поддержке ЕБРР", - рассказала Свириденко.

Официальные прогнозы и ожидания

Напомним, в июне Минэкономики ухудшило ожидание роста ВВП на 2023 год с 3,2 до 2,8% в связи с разрушением Каховской ГЭС и негативными ожиданиями по урожаю.

В июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,0% до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.

По прогнозам НБУ, экспорт будет возобновляться активнее после отладки морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенное возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны. Важную роль в стимулировании экономики продолжит играть мягкая фискальная политика - дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления.

Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году - на 6,8%.

Напомним, по данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года, и с тех пор он не менялся.