Як зростатиме економіка України в найближчі роки: оновлений прогноз НБУ

Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,0% до 2,9%. У подальшому економіка прискориться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " НБУ (липень 2023 року).

Як зазначається у звіті, зростання внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та макрофінансової стійкості сприяло подальшому відновленню економічної активності.

"Однак зростання економіки обмежували постійні ракетні обстріли, російський саботаж роботи "зернового коридору" та нові руйнування інфраструктурних об’єктів. Крім того, негативно впливали на бізнес торговельні обмеження для української агропродукції з боку низки країн ЄС", - зазначається в прогнозі.

Ці чинники зумовили скорочення експорту України в II кварталі та стримуватимуть відновлення економіки надалі.

Водночас фактичні результати І кварталу (-10,5%) виявилися ліпшими, ніж передбачав попередній макропрогноз. Пожвавлення економіки тривало і в ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг.

Ураховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році - з 2,0% до 2,9%.

Прогноз на 2024-2025 роки

Надалі економічне зростання пришвидшиться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року, йдеться в огляді.

За прогнозами НБУ, експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни. Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика - дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення.

З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.