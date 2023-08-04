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Как будет расти экономика Украины в ближайшие годы: обновленный прогноз НБУ

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Украина, Пятница 04 августа 2023 15:12
Как будет расти экономика Украины в ближайшие годы: обновленный прогноз НБУ Фото: Экономика Украины вырастет на 2,9% в 20223 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,0 до 2,9%. В дальнейшем экономика ускорится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" НБУ (июль 2023 года).

Как отмечается в отчете, рост внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и макрофинансовой устойчивости способствовал дальнейшему восстановлению экономической активности.

"Однако рост экономики ограничивал постоянные ракетные обстрелы, российский саботаж работы "зернового коридора" и новые разрушения инфраструктурных объектов. Кроме того, негативно влияли на бизнес торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран ЕС", - отмечается в прогнозе.

Эти факторы обусловили сокращение экспорта Украины во II квартале и сдерживают восстановление экономики в дальнейшем.

В то же время фактические результаты I квартала (-10,5%) оказались лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз. Оживление экономики продолжалось и во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг.

Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году - с 2,0% до 2,9%.

Как будет расти экономика Украины в ближайшие годы: обновленный прогноз НБУ

Прогноз на 2024-2025 годы

В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года, говорится в обзоре.

По прогнозам НБУ, экспорт будет возобновляться активнее после отладки морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны. Весомую роль в стимулировании экономики и дальше будет играть мягкая фискальная политика - дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления.

Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году - на 6,8%.

Напомним, по данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не изменялся.

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