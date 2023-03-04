Як зросли з 1 березня пенсії чорнобильців: роз’яснення ПФУ

Як зазначили прес-службі, мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю 1 групи - 100 % розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

для осіб з інвалідністю 2 групи - 80%;

для осіб з інвалідністю 3 групи - 60%.

Якщо щомісячні розміри пенсійних виплат досягають таких розмірів, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Мінімальний розмір пенсійної виплати збільшується з 1 березня виходячи із середньої заробітної плати, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

З 1 березня 2023 року відповідний перерахунок проведено виходячи із середньої заробітної плати за 2022 рік - 13 376,21 грн.

Таким чином, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати "чорнобильцям" не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю 1 групи - 13 376,21 грн (до 01.03.2023 - 12 993,56 грн);

для осіб з інвалідністю 2 групи - 10 700,97 грн (до 01.03.2023 - 10 394,85 грн);

для осіб з інвалідністю 3 групи - 8 025,73 грн (до 01.03.2023 - 7 796,14 грн).

Такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно якого закону особі призначено пенсію.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата для призначення пенсій склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).

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