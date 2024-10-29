Как сделать незамерзающую жидкость для омывателя авто своими руками: подробности

Потребность в создании незамерзающего продукта для стеклоочистителя своими руками может возникнуть по нескольким причинам, но независимо от того, технология будет вполне доступна.

О том, как сделать из подручных материалов незамерзающую жидкость для омывателя, читайте в материале РБК-Украина .

И летняя, и зимняя омывайка продается сейчас чуть ли не на каждом шагу, но не на каждом. Поэтому бывает так, что рядом ни открытый магазин, ни работающая АЗС – а на дороге слякоть и в бачке автомобиля сухо. Тогда и появляется мысль о жидкости-самоделке. Да и на почве экономии средств такая идея тоже может родиться. Привлекает неравнодушных автомобилистов к химическим разведкам и простота состава жидкости, потому что каждый водитель догадывается, что в составе этого препарата спирт и вода (хотя на самом деле оно и не совсем так).

Как сделать незамерзайку: инструкция

Следовательно, для изготовления незамерзающей жидкости омывателя в домашних (гаражных) условиях нужно смешать несколько компонентов.

Спирт. В зимних жидкостях фабричного изготовления применен один из трех видов спирта: метиловый, изопропиловый, этиловый. Метиловый в нашей стране официально не используется (считается, что он слишком токсичен), изопропиловый недорог и доступен, и, между прочим, тоже ядовит для человека. Ну а этиловый спирт является наиболее известным и уважаемым из всех спиртов в нашей стране, потому что он является тем же алкоголем, который принято употреблять внутрь. Однако поскольку алкоголь у нас облагается особым акцизом, этиловый спирт самый дорогой из всех трех.

По физической доступности на первом месте именно этиловый ингредиент – он в виде водки продается чуть ли не в каждом гастрономе (об этом ниже). Но если говорить о 96-градусной концентрации, то его, как и остальные спирты, придется искать в хозяйственных магазинах или через Интернет по морозостойкости в диапазоне до –15 С все три спирта примерно одинаковы. изопропанол густеет сильнее других спиртов, скажем, при –20 С он в пятеро гуще этил и в десять раз – метанола.

Вода. Наиболее распространенная на планете жидкость может быть любой водопроводной, речной, кипяченой. Количество ее в незамерзайке зависит от желаемой морозостойкости, а пропорцию для смешивания со спиртом мы подаем ниже.

Моющее средство . Для лучшего скольжения щеток по стеклу и повышения моющего эффекта в омывайку добавляют моющее средство. Удобный вариант – обычное кухонное моющее средство, как правило оно нейтрально по отношению к металлам и резине. Не стоит добавлять на литр готовой смеси более 3 – 5 капель, потому что обильная пена будет мешать насосу омывателя.

Ароматизатор . Так называемая отдушка только на первый взгляд кажется необязательной. На самом деле, она очень рекомендуется для перебивания навязчивого запаха спирта. Можно использовать какое-нибудь подручное средство, скажем, одеколон или духи. Те же несколько капель придадут жидкости особый аромат, однако многое зависит от типа базового спирта. Метиловый практически не имеет запаха, изопропиловый отличается резким запахом, а этил распространяет всем известный аромат, который в особых рекомендациях не нуждается.

Как смешать компоненты незамерзающей жидкости

Пропорция воды и спирта при самостоятельном "производстве" незамерзайки зависит от желаемой температуры замерзания – и она косвенна. Тем более что и для каждого типа спирта пропорция своя. Вообще для тонкой настройки прочности омывайки есть специальные таблицы, а мы приведем несколько наиболее типичных примеров.

Жидкость на основе этилового спирта

Для получения жидкости с градусом замерзания –15 С доля спирта должна составлять 25%, остальное – вода. Для градуса замерзания –30 С доля спирта составляет 40%.

Жидкость на основе изопропилового спирта

Для получения жидкости с градусом замерзания –15 С нужно взять 30% спирта и остальное долить водой. Если требуется незамерзайка крепостью –30 С, доля спирта в растворе должна быть на уровне 65%.

Если брать за основу метиловый спирт, то его пропорция будет близка к этиловому собратью (на самом деле метил несколько прочнее).

Напомним, что метиловый и изопропиловый спирты нельзя употреблять в качестве напитка. И даже вдыхание их испарений в большой концентрации небезопасно. Но интересно, что в некоторых европейских странах фабричные незамерзайки используют именно метиловую основу.

Незамерзайка из водки

Можно ли сделать незамерзающую жидкость для автомобильного омывателя из обыкновенной водки? Можно. Ее температура замерзания около –25… –30 С, то есть магазинная бутылка – это готовые 0,5 – 0,7 л жидкости для омывателя. Довольно дорого, но в крайнем случае вполне приемлемый вариант. А если хорошо поискать, то в некоторых микрорайонах можно найти водку домашнего производства по вдвое меньшей цене.

Кратко

В борьбе за безопасность движения все средства хороши. А значит, автомобилисту, много путешествующему, "домашние" рецепты незамерзайки могут пригодиться. Хотя бы потому, что найти крепкий алкоголь у нас порой легче, чем омывающую жидкость. Да, с точки зрения финансов дороговато, но только на первый взгляд – потому что цена бутылки водки все равно ниже, чем ремонт машины и лечение после аварии, которая может произойти из-за грязного лобового стекла.