Як зробити кібербезпеку доступною: рішення для бізнесу на тлі зростання кількості атак

Ринок кібербезпеки зростає разом із загрозами

За даними звіту Grand View Research, ринок кібербезпеки продовжує розширюватися. У 2025 році він оцінювався у 271,88 млрд доларів, а до 2033-го може досягти 663,24 млрд доларів.

Це пов'язано з підвищенням кількості кібератак, від яких страждають не лише великі корпорації, а й малий та середній бізнес.

Одним із фахівців, які працюють над вирішенням цієї проблеми, є Антон Кулик - експерт з розслідування кіберзлочинів. Понад п'ятнадцять років він займається захистом сайтів і застосунків від уразливостей.

Від розслідування кіберзлочинів до власного стартапу

Антон Кулик має ступінь магістра права. Кар'єру починав в Управлінні по боротьбі з кіберзлочинністю, де займався розслідуванням кіберзагроз.

Після цього він перейшов у сферу розробки. У страховій компанії "Країна" та в TAS Group LLC він працював над автоматизацією процесів та тестуванням банківських систем. Пізніше він зосередився на комерційних проектах та SaaS, працював у IDweb LLC, DesignHouse 5 LLC, DealerTower LLC, Datgate LLC та Besitos Corporation LLC.

У листопаді 2024 року Антон Кулик заснував Cyber ​​Trust Innovations LLC у Флориді. Компанія займається розробкою доступних професійних інструментів для вирішення питань кібербезпеки. Її основний продукт - VulnWatch. Сервіс автоматично перевіряє сайти на вразливості та допомагає знаходити слабкі місця.

Що відомо про VulnWatch

VulnWatch вирішує ключові проблеми кібербезпеки - її складність та недоступність. Зазвичай перевірка сайту на вразливості потребує залучення команди спеціалістів. Це займає час та збільшує витрати. Але сервіс спрощує цей процес - перевірку можна запустити без технічної підготовки та отримати результат за кілька хвилин.

За рахунок цього знижується поріг входу. Стартапи та невеликі команди можуть заощаджувати та перевіряти сайти без найму окремого фахівця. Для великих компаній сервіс спрощує регулярні перевірки і дозволяє проводити їх швидше.

Платформа також показує, які частини сайту можуть бути доступними для атаки. При цьому сервіс враховує, на чому зроблений сайт, і допомагає знаходити характерні проблеми, у тому числі в популярних рішеннях, таких як WordPress. Результат отримує користувач у вигляді звіту з рекомендаціями.

"Сервіс підходить для різних сценаріїв. Його можна використовувати для одноразової перевірки або на постійній основі", - каже Founder & CEO в Cyber ​​Trust Innovations LLC Антон Кулик.

Як змінюється підхід до кібербезпеки

Сервіс з'явився як відповідь на зростаючу потребу ринку. За даними Google Trends, інтерес до теми кібербезпеки за останні роки зріс у кілька разів.

Це пов'язано зі збільшенням кількості загроз: за даними дослідників The Stack та Maze, у 2025 році загальна кількість опублікованих уразливостей перевищила 48 000 і стала рекордною.

Значна частина атак відбувається протягом доби після їх виявлення. Це означає, що компанії майже не мають часу відреагувати на атаку. Наслідки можуть бути суттєвими - середня шкода від витоку даних, згідно з звітом IBM Cost of a Data Breach Report 2025, становить близько 4,4 млн доларів.

Завдяки своїй актуальності та здатності вирішувати реальні завдання ринку, проект отримав міжнародне визнання - його творець Антон Кулик був удостоєний премії Cases&Faces 2026 за внесок у розвиток кібербезпеки. Він здобув перемогу у номінації Cybersecurity.

Окрім комерційних проектів, Антон бере участь у open-source розробці. Він створює рішення, якими користуються інші розробники у проектах. Також Кулик займається безпекою ШІ.

У проекті Project Cerebellum він працює з ризиками, які виникають при впровадженні ШІ, та допомагає знаходити рішення для їх зниження. За його оцінкою, захист ШІ-систем та цифрової інфраструктури стане одним із ключових завдань у найближчі роки.