Як у "Зоряних війнах": Південна Корея збиватиме дрони КНДР лазерною зброєю

Південна Корея назвала свою лазерну програму "проект "Зоряні війни".

Лазерна зброя для знищення дронів розроблена південнокорейськими військовими спільно з Hanwha Aerospace. Вони ефективні та дешеві, 1,45 долара за постріл, але безшумні та невидимі, йдеться у заяві Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA).

"Наша країна стає першою у світі, яка розмістить та застосує лазерну зброю, а можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї з використанням безпілотників будуть ще більше посилені", - заявила DAPA, назвавши цю зброю переломним моментом на майбутньому полі бою.

Представник DAPA пояснив на брифінгу, що лазерна зброя збиває безпілотники, що літають, спалюючи двигуни або інше електрообладнання дронів променями світла протягом 10-20 секунд.

У грудні п'ять північнокорейських безпілотників вторглися на територію Південної Кореї, яка формально все ще перебуває в стані війни з Пхеньяном, що спонукало Сеул підняти в повітря винищувачі та ударні гелікоптери і спробувати збити їх. Це було перше таке вторгнення з 2017 року.

Бойові дії в Корейській війні 1950-1953 років завершилися перемир'ям, а не мирним договором і створенням демілітаризованої зони між двома Кореями.

Сполучені Штати заявили, що Північна та Південна Корея порушили перемир'я, яке регулює їхній спільний кордон, відправивши безпілотники в повітряний простір один одного.

За даними американського некомерційного аналітичного центру RAND Corporation, такі країни, як Південна Корея, Китай та Великобританія, прагнуть розробити та впровадити лазерну зброю, також відому як зброю спрямованої енергії.

Аналітичний центр заявив, що існує значний інтерес до такої зброї з погляду протидії розповсюдженню дронів, а також націлювання на ракети в польоті чи супутники на орбіті.