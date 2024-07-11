Как в "Звездных войнах": Южная Корея будет сбивать дроны КНДР лазерным оружием

Южная Корея назвала свою лазерную программу "проект "Звездные войны".

Лазерное оружие для уничтожения дронов разработано южнокорейскими военными совместно с Hanwha Aerospace. Они эффективны и дешевы, 1,45 доллара за выстрел, но бесшумны и невидимы, говорится в заявлении Администрации программы оборонных закупок (DAPA).

"Наша страна становится первой в мире, которая разместит и применит лазерное оружие, а возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены", - заявила DAPA, назвав это оружие переломным моментом на будущем поле боя.

Представитель DAPA пояснил на брифинге, что лазерное оружие сбивает летающие беспилотники, сжигая двигатели или другое электрооборудование дронов лучами света в течение 10-20 секунд.

В декабре пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи, которая формально все еще находится в состоянии войны с Пхеньяном, что побудило Сеул поднять в воздух истребители и ударные вертолеты и попытаться сбить их. Это было первое подобное вторжение с 2017 года.

Боевые действия в Корейской войне 1950-1953 годов завершились перемирием, а не мирным договором, и созданием демилитаризованной зоны между двумя Кореями.

Соединенные Штаты заявили, что Северная и Южная Корея нарушили перемирие, регулирующее их общую границу, отправив беспилотники в воздушное пространство друг друга.

По данным американского некоммерческого аналитического центра RAND Corporation, такие страны, как Южная Корея, Китай и Великобритания, стремятся разработать и внедрить лазерное оружие, также известное как оружие направленной энергии.

Аналитический центр заявил, что существует значительный интерес к такому оружию с точки зрения противодействия распространению дронов, а также нацеливания на ракеты в полете или спутники на орбите.