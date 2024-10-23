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Як знятися з військового обліку, якщо живете не за місцем прописки: у ТЦК дали відповідь

Фото: Мобілізація в Україні (Одеський ТЦК)
Автор: Тетяна Веремєєва

https://t.me/Lvivskiy_TCK_ta_SP/20597Військовозобов'язані українці мають стати на військовий облік за місцем фактичного проживання, якщо воно відрізняється від місця прописки. Для цього потрібно написати відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (ОТЦК та СП).

У ТЦК зазначають, що військовозобов’язані українці, які живуть не за місцем прописки, мають встати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Щоб це зробити, потрібно подати заяву та стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Це стосується також внутрішньо переміщених осіб, які мають зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК та СП за місцем фактичного проживання.

Після внесення даних до єдиного реєстру за новим місцем проживання, особу автоматично знімуть з обліку за попередньою адресою.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін ухвалив нові норми, згідно з якими українці нестимуть адміністративну відповідальність за неявку по повістці, надісланій поштою. Громадяни, які отримали повістку, мають з'явитися в ТЦК протягом семи днів або у терміни, зазначені в документі.

Постанова також містить перелік поважних причин неявки по повістці та процедуру їх підтвердження. Наразі система оповіщення діє у тестовому режимі, виявлено низку проблем, які потребують врегулювання.

Також ми розповідали, що українці, які отримали повістку, зобов'язані з'явитися до ТЦК. Важливо, щоб повістка була вручена особисто, і військовозобов’язаний підписав документ. Якщо ж її отримали родичі або сусіди, це вважається неналежним врученням, і до ТЦК можна не йти.

Однак, якщо резервіст підписав повістку особисто або є відеодоказ її вручення, вона вважатиметься офіційно отриманою. Крім повісток, громадяни можуть отримувати вимоги з'явитися до ТЦК, які можуть надсилатися поштою і не потребують підпису.

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ТЦКМобілізація в Україні