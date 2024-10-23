Як знятися з військового обліку, якщо живете не за місцем прописки: у ТЦК дали відповідь

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін ухвалив нові норми, згідно з якими українці нестимуть адміністративну відповідальність за неявку по повістці, надісланій поштою. Громадяни, які отримали повістку, мають з'явитися в ТЦК протягом семи днів або у терміни, зазначені в документі.

Постанова також містить перелік поважних причин неявки по повістці та процедуру їх підтвердження. Наразі система оповіщення діє у тестовому режимі, виявлено низку проблем, які потребують врегулювання.

Також ми розповідали, що українці, які отримали повістку, зобов'язані з'явитися до ТЦК. Важливо, щоб повістка була вручена особисто, і військовозобов’язаний підписав документ. Якщо ж її отримали родичі або сусіди, це вважається неналежним врученням, і до ТЦК можна не йти.

Однак, якщо резервіст підписав повістку особисто або є відеодоказ її вручення, вона вважатиметься офіційно отриманою. Крім повісток, громадяни можуть отримувати вимоги з'явитися до ТЦК, які можуть надсилатися поштою і не потребують підпису.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.